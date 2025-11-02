Minera canadiense renuncia a otras 91.352 hectáreas que explotaba en Caribe de Nicaragua

POR EFE

La empresa Calibre Mining, una empresa pública de capital canadiense y que exporta oro de Nicaragua a Estados Unidos, renunció a otras dos concesiones mineras que explotaba en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe por "no encontrar potencial de Interés", informó este viernes el Gobierno nicaragüense a través del Diario Oficial La Gaceta.

La renuncia de esas dos concesiones mineras, por un total de 91.352,31 hectáreas, se suman a otros dos permisos a los que esa firma desistió en la víspera, por un global de 87.541,45 hectáreas.

Es decir, que en dos días Calibre Mining Nicanagua, S.A., subsidiaria de la canadiense Calibre Mining Corp, renunció a 178.893,76 hectáreas que explotaba en el Caribe nicaragüense.

El desestimiento de esos permisos se da en medio de una serie de concesiones mineras que el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado a firmas chinas por más de 800.000 hectáreas, incluida algunas en la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, en los últimos dos años.