Nicaragua destinará un 10,6 % de su presupuesto para seguridad y defensa de su soberanía

La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega y Murillo, recibirá un 3,37 % del presupuesto total; en tanto el Ejército de Nicaragua, que dirige desde 2010 el exguerrillero Julio César Avilés, sancionado por Estados Unidos, un 3,2 %.

POR EFE El Gobierno de Nicaragua propuso destinar un 10,6 % del gasto total del presupuesto de 2026 para las funciones de orden público, seguridad ciudadana y nacional, así como defensa de la soberanía e integridad territorial, según el proyecto de Ley del Presupuesto General de la República divulgado este jueves por la Asamblea Nacional (Parlamento). En su iniciativa, los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, asignan recursos por 17.614,3 millones de córdobas (480,9 millones de dólares), que equivale al 10,6 % del gasto total presupuestado y "se mantiene la prioridad para su fortalecimiento (seguridad) en el cumplimiento de sus funciones", enfatizaron los comandatarios en el proyecto. Con respecto al presupuesto aprobado en 2025, esos sectores registran un crecimiento de 11,5 %, que equivale a 1.826,2 millones de córdobas (49,9 millones de dólares), de acuerdo con la iniciativa.

En 2025, el Ejecutivo sandinista destinó un 10,3 % del gasto total de su presupuesto para la defensa y la seguridad. Ortega y Murillo explicaron que el proyecto de presupuesto 2026 "mantiene una atención de prioridad para el cumplimiento de estas acciones" relacionadas "a la protección y seguridad ciudadana y nacional" con el fin de "mantener un ambiente de seguridad en las áreas productivas y en la población en general, así como defensa de la soberanía nacional e integridad territorial, la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado y otras actividades ilegales".

Ejército y Policía