Proyectan más de 60 obras con inversiones por US$45M en Caribe costarricense

Más de 60 proyectos orientados a fortalecer la infraestructura y mejorar el acceso a servicios esenciales en la provincia de Limón, Costa Rica, en beneficio de más de 500,000 habitantes y cientos de turistas que visitan el Caribe costarricense, avanzan con el respaldo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Una parte importante de estas intervenciones se desarrolla mediante el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), que contempla siete puentes, seis centros educativos, seis intervenciones viales, un proyecto de vivienda, y otras obras con inversiones que superan los US$45 millones.

De estas, cuatro proyectos ya fueron finalizados, como la Escuela Rancho Grande ubicada en el territorio indígena Bribri de Talamanca, que brindará a más de 55 estudiantes instalaciones seguras y adecuadas para su aprendizaje; a las que se suman dos muros de estabilización en Talamanca y Uno en Siquirres, beneficiando a más de 30,000 personas.

Otros 44 proyectos de PROERI se encuentran en ejecución. Entre ellos el proyecto de vivienda Barras III, que contempla la construcción de 92 viviendas para más de 235 personas de las comunidades de La Lucha de Siquirres, Parismina, Tortuguero, San Francisco y Colorado, de las cuales, en el primer semestre de este año, 47 fueron entregadas.