Nicaragua acepta millonario préstamo con China para planta de energía eólica

POR EFE

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua autorizó este martes al Ejecutivo la gestión de un préstamo por 57,4 millones de dólares con una empresa china para construir una planta de generación de energía eólica.

El préstamo fue enviado con carácter urgente por los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y aprobado de forma expedita por el Legislativo, controlado por los sandinistas, en una sesión celebrada en Managua.

El acuerdo de facilidad de crédito fue suscrito entre la empresa China Communications Construction Company Limited (CCCC). y la Tesorería General de la República de Nicaragua el pasado 3 de octubre.

El crédito será utilizado para el proyecto "Diseño, suministro, construcción y puesta en servicio de una planta de generación de energía eléctrica eólica 'La Mesita', en el departamento (provincia) de Estelí", en el norte de Nicaragua, precisó el Ejecutivo sandinista en su solicitud de aprobación enviada al Parlamento.