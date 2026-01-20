Nicaragua con más descansos en el año: 14 feriados

POR EFE

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua informó este lunes que aprobó cuatro nuevos feriados nacionales, con los que ahora el país centroamericano cuenta con 14 festivos en el año, la mayor cantidad en Centroamérica.

Los nuevos feriados nacionales en Nicaragua son el 18 de enero, el 2 de febrero, el 21 de febrero y el 8 de noviembre, según la iniciativa aprobada en la víspera de forma expedita por el Parlamento, controlado por los sandinistas y sus aliados, por orientaciones de los esposos y copresidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Las nuevas fechas conmemorativas son "en reconocimiento al legado mundial y a la identidad nacional forjada por el poeta universal, héroe nacional y prócer de la independencia cultural de la nación, Rubén Darío (1867-1916), también conocido como "Príncipe de las letras castellanas", nacido un 18 de enero hace 159 años, según el texto.

Mientras el 2 de febrero fue declarado Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, "celebrando la vida y el legado" del fallecido cardenal nicaragüense Miguel Obando y Bravo (1926-2018).