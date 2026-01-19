Un país de Centroamérica entre los más seguros para jubilarse en 2026

Por revistaeyn.com

Costa Rica es uno de los 10 primeros países considerados más seguros de América para jubilarse en 2026, según la publicación de International Living, que anualmente analiza destinos internacionales para el retiro.

El país se ubica en el décimo lugar a escala global. Este logro lo consolida como un referente para quienes buscan un retiro tranquilo y lejos de la inseguridad, según el informe, que evalúa indicadores cruciales como criminalidad, estabilidad política, cohesión social y testimonios directos de jubilados que residen fuera de sus países de origen.

La revista se apoya en datos objetivos como el Índice Global de Paz (GPI) y complementa esta información con su propio Índice Anual de Jubilación Global (AGRI). “Muchos de los destinos que cubre International Living, donde nuestros editores y colaboradores residen a tiempo completo o parcial, se clasifican sistemáticamente entre los más seguros del mundo, según el Índice de Paz Global”, señala el informe.

Costa Rica destaca por su capacidad de ofrecer condiciones de vida estables y una elevada percepción de seguridad entre sus residentes.

“Viviendo en un pequeño pueblo costero, agradezco la seguridad y la conexión que me brinda ser parte de una comunidad. La amabilidad de la cultura tica se refleja en mi vida diaria”, destaca Bekah Bottone, una expatriada estadounidense que vive en el área de Tamarindo desde 2013, y es considerada dentro del ranking.

La infraestructura y los servicios públicos constituyen otro factor crucial para la elevada posición de Costa Rica en el ranking. International Living resalta las continuas mejoras en la red vial, lo que incluye la ampliación de carreteras, la construcción y reparación de puentes, y la instalación de nueva señalización y semáforos, aspectos fundamentales para la movilidad y seguridad de los residentes.

Los otros países del ranking fueron Portugal, Irlanda y España figuran entre los primeros puestos por su baja criminalidad y estabilidad institucional; Italia, Grecia y Croacia son valorados por su vida comunitaria; y Vietnam, Malasia y Montenegro ofrecen costos de vida accesibles con altos niveles de seguridad cotidiana.

De América, en el puesto 11 está Uruguay.

Aunque el país enfrentó desafíos recientes, como un aumento en los homicidios vinculados al crimen organizado y el narcotráfico, el informe de International Living aclara que estos incidentes no suelen impactar de manera directa la vida diaria de la mayoría de las comunidades de jubilados. La criminalidad que afecta a estos sectores suele limitarse, según revelaron, a delitos menores o “robos oportunistas” que no comprometen la seguridad general de los residentes.