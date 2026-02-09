Nicaragua restringe ingreso al país de cubanos sin visa

Centroamérica & Mundo

En un comunicado, el Ministerio del Interior de Nicaragua anunció que los ciudadanos "de la República de Cuba, portadores de pasaporte ordinario" requerirán ahora visa de ingreso al país, sin explicar el motivo de esa medida.

Por revistaeyn.com Nicaragua restituyó el requisito de visa para los ciudadanos de Cuba, uno de sus pocos aliados en Latinoamérica, informó el gobierno de los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo. La decisión de eliminar el libre visado para los cubanos, que estaba vigente desde 2021, ocurre en momentos en que Washington presiona a Ortega y Murillo para liberar a presos políticos y tras recurrentes denuncias de que Managua es puente para que migrantes sin documentos lleguen a Estados Unidos.

También se da bajo la presión al gobierno de Cuba por el presidente estadounidense, Donald Trump, al cortarle el flujo de petróleo venezolano que sumió a la isla en una crisis energética. En un comunicado, el Ministerio del Interior de Nicaragua anunció que los ciudadanos "de la República de Cuba, portadores de pasaporte ordinario" requerirán ahora visa de ingreso al país, sin explicar el motivo de esa medida. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE