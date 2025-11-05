OEA buscará una Cumbre de las Américas "exitosa" tras haber sido aplazada

Centroamérica & Mundo

El aplazamiento se anunció después de que mandatarios como la de México, Claudia Sheinbaum, o de Colombia, Gustavo Petro, descartaran acudir al cónclave por la decisión de República Dominicana de no invitar a los líderes de Cuba, Nicaragua ni Venezuela.

POR EFE El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, se comprometió este martes a trabajar para lograr una décima Cumbre de las Américas "exitosa", después de que República Dominicana, el país anfitrión, aplazara el evento por falta de consenso regional. "Agradezco el liderazgo y los esfuerzos de República Dominicana por reunir a los líderes hemisféricos, así como su compromiso con el multilateralismo", escribió Ramdin en la red social X.

El secretario general admitió que "las circunstancias recientes no han creado las condiciones ideales" para celebrar la Cumbre, pero dijo que la OEA "seguirá trabajando" con el presidente dominicano, Luis Abinader, para "lograr una décima Cumbre de las Américas exitosa". "Agradecemos a todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales sus esfuerzos hasta la fecha", concluyó.