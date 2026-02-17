Trump asegura que hay negociaciones con Cuba; descarta intervención

Por revistaeyn.com / Agencias

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que su secretario de Estado, Marco Rubio, está "hablando con Cuba ahora mismo" sobre un "acuerdo", pero consideró "no necesaria" una operación militar en el país similar a la de Venezuela.

"Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían totalmente llegar a un acuerdo, porque es... realmente una amenaza humanitaria", afirmó Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial.

El mandatario reiteró que Cuba es "una nación fallida"; lamentó que "no tienen combustible para que los aviones despeguen y estos se están acumulando en las pistas", y anticipó que los cubano-estadounidenses "se alegrarán cuando puedan volver" a la isla y reunirse con sus familias.