Trump asegura que hay negociaciones con Cuba; descarta intervención

El mandatario estadounidense aseguró que el secretario de Estado Marco Rubio "está hablando" con el gobierno cubano "sobre un acuerdo".

    Cuba atraviesa una severa crisis socioeconómica caracterizada por un alto índice de pobreza extrema (afecta al 89 % de los hogares en 2024-2025), inflación, escasez de suministros básicos y un envejecimiento poblacional acelerado. (Foto: DW)
2026-02-17

Por revistaeyn.com / Agencias

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que su secretario de Estado, Marco Rubio, está "hablando con Cuba ahora mismo" sobre un "acuerdo", pero consideró "no necesaria" una operación militar en el país similar a la de Venezuela.

"Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían totalmente llegar a un acuerdo, porque es... realmente una amenaza humanitaria", afirmó Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial.

El mandatario reiteró que Cuba es "una nación fallida"; lamentó que "no tienen combustible para que los aviones despeguen y estos se están acumulando en las pistas", y anticipó que los cubano-estadounidenses "se alegrarán cuando puedan volver" a la isla y reunirse con sus familias.

EEUU impondrá aranceles a países que vendan petróleo a Cuba, que califica “fascista” esta medida

"Estoy muy interesado en la gente que está aquí, que fue tratada muy mal por (el régimen de Fidel) Castro y las autoridades cubanas, los han tratado horriblemente. Veremos cómo sale todo, pero estamos hablando con Cuba", declaró.

Asimismo, Trump defendió que "no haya petróleo, no haya dinero, no haya nada" fluyendo a Cuba, en referencia a las sanciones de Estados Unidos a los países que vendan o proporcionen petróleo a La Habana.

Preguntado por si se plantea una operación militar como la que llevó a la captura del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, Trump rechazó responder, pero opinó que "no sería una operación muy dura" y dijo "no creer que eso sea necesario".

Cuba atraviesa desde mediados de 2024 una profunda crisis energética, que se ha visto agravada desde enero pasado por mayores dificultades en el acceso a combustible y por el último bloqueo de petróleo venezolano hacia la isla ordenado por Trump.

Donald Trump asegura que está negociando acuerdo con líderes de Cuba tras bloqueo petrolero

En las últimas semanas, varios países de América Latina se comprometieron a enviar ayuda humanitaria a la isla, entre ellos Chile, México y Brasil.

