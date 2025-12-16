Países de Centroamérica confirman circulación de la influenza A H3N2

Por revistaeyn.com
La circulación de la nueva variante de la influenza A H3N2 subtipo K es confirmada en dos países de Centroamérica. Las autoridades de salud piden reformar los cuidados preventivos, dentro de los que están usar mascarilla en eventos masivos.
Este lunes 15 de diciembre de 2025, el Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó la circulación de la nueva variante.
El Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) anunció la circulación del virus identificado desde el 14 de octubre, a partir del análisis de muestras tomadas entre septiembre y noviembre. Hasta el momento se han identificado siete casos, todos con síntomas leves y sin necesidad de hospitalización.
"Las autoridades de salud aclaran que no se ha observado un aumento en la gravedad de los casos, ni en hospitalizaciones o fallecimientos. Sin embargo, las temporadas donde predomina la influenza A H3N2 suelen afectar con mayor fuerza a las personas adultas mayores", cita el comunicado de prensa.
Igualmente, fueron confirmados tres pacientes con influenza A H3N2 en El Salvador, según el Ministerio de Salud (Minsal), en su boletín epidemiológico actualizado hasta noviembre de 2025.
Según indica el boletín, el primer caso fue detectado durante la semana 4, que corresponde entre el periodo del 19 al 25 de enero. Posteriormente, el segundo contagio se reportó en la semana 25, entre el 15 y el 21 de junio. El último caso fue registrado en la semana 47, del 16 al 22 de noviembre, según la actualización.
El doctor Alfonso Rosales dijo a Diario El Mundo, de El Salvador, que la variante del virus apareció a mediados del 2025, y que desde entonces comenzó a propagarse tomando un dominio a nivel global.
En la región, el pasado 12 de diciembre, la Secretaría de Salud de México confirmó el primer caso del virus en la capital, detectado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
Según la OPS, el subtipo K del virus de Influenza A H3N2 ha mostrado una rápida expansión en países como Reino Unido, Alemania, España e Italia, además que en Estados Unidos y Canadá reportan un aumento sostenido.
¿CÓMO CUIDARSE DE LA INFLUENZA A H3N2?
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este año la influenza comenzó a circular antes de lo habitual, con un aumento sostenido desde agosto, mientras que la variante de influenza A H3N2 subtipo K ya ha sido identificada en varios países del mundo.
Hacen un llamado a la población a reforzar los cuidados durante este periodo, especialmente en espacios con alta concentración de personas como lavarse las manos con frecuencia, cubrirse al toser o estornudar, evitar aglomeraciones, sobre todo con niños pequeños y adultos mayores, mantener distancia de personas con síntomas respiratorios y preferir actividades al aire libre o en lugares ventilados.
La Influenza A H3N2 es un virus asociado a infecciones respiratorias similar a la de una gripe, pero con malestares más severos, que incluyen fiebre alta, congestión nasal, tos seca, dolores musculares, escalofríos y molestias gastrointestinales, que de no tratarse puede causar hospitalizaciones, especialmente en adultos mayores.
Con información de EFE