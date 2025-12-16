Países de Centroamérica confirman circulación de la influenza A H3N2

Por revistaeyn.com

La circulación de la nueva variante de la influenza A H3N2 subtipo K es confirmada en dos países de Centroamérica. Las autoridades de salud piden reformar los cuidados preventivos, dentro de los que están usar mascarilla en eventos masivos.

Este lunes 15 de diciembre de 2025, el Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó la circulación de la nueva variante.

El Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) anunció la circulación del virus identificado desde el 14 de octubre, a partir del análisis de muestras tomadas entre septiembre y noviembre. Hasta el momento se han identificado siete casos, todos con síntomas leves y sin necesidad de hospitalización.

"Las autoridades de salud aclaran que no se ha observado un aumento en la gravedad de los casos, ni en hospitalizaciones o fallecimientos. Sin embargo, las temporadas donde predomina la influenza A H3N2 suelen afectar con mayor fuerza a las personas adultas mayores", cita el comunicado de prensa.

Igualmente, fueron confirmados tres pacientes con influenza A H3N2 en El Salvador, según el Ministerio de Salud (Minsal), en su boletín epidemiológico actualizado hasta noviembre de 2025.