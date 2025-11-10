Centroamérica & Mundo

Las exportaciones de Panamá crecieron un 4,7 % interanual a septiembre

El dinamismo exportador fue impulsado por los productos del mar y del sector agroindustria que siguen ganando terreno en los mercados internacionales, indica el informe elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Por Agencia EFE Las exportaciones de Panamá alcanzaron un valor acumulado de US$754,9 millones entre enero y septiembre de 2025 con un aumento de US$34,2 millones (4,7 %) frente al mismo periodo del año anterior, manteniendo así un desempeño sólido y sostenido, señala un informe del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici). Este resultado consolida la tendencia positiva mantenida todo el año y marca nuevamente el nivel más alto alcanzado para los primeros nueve meses en el período 2010-2025.

"Los resultados confirman que nuestras exportaciones mantienen un crecimiento sostenido y diversificado, reflejo del esfuerzo de los productores panameños y del trabajo coordinado entre el sector público y privado", afirmó el titular del Mici, según un comunicado oficial de la entidad. El dinamismo exportador fue impulsado por los productos del mar y del sector agroindustria que siguen ganando terreno en los mercados internacionales, indica el informe elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). El camarón congelado se mantiene como el principal producto exportado, con una participación del 12,5 %, seguido por el banano (8,5 %), que ajustó su participación tras los picos registrados a inicios de año, y el aceite de palma en bruto (6,7 %). En conjunto, las diez principales fracciones arancelarias representaron el 54,5 % del total exportado.