Panamá: ambientalistas y presidente chocan por posibles diálogos entre Gobierno y minera

Grupos ambientalistas, que componen el movimiento 'Panamá vale más sin minería', anunciaron este jueves "acciones" ante los posibles diálogos entre el Gobierno panameño y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM) , si esta suspende los arbitrajes, pues consideran que es un intento de reabrir la mina de cobre, cerrada en 2023.

"El pueblo panameño va a ir a las calles, incluso aunque nosotros no fuéramos. Creo que hay bastante indignación en la gente de que de nuevo toda esta lucha que ha dejado muertos redunde en una nueva transgresión de la ley de la justicia y de los derechos humanos", agregó Guevara.

FQM anunció el pasado viernes que trabajará en la suspensión de los arbitrajes interpuestos contra Panamá para abrir un diálogo con el Gobierno panameño sobre el futuro de la inhabilitada mina, después de que el Gobierno panameño señalara horas antes que solo entablará una "conversación formal" con la minera FQM cuando esta suspenda los arbitrajes.

Según el presidente panameño, José Raúl Mulino, el Estado enfrenta "6 o 7 arbitrajes internacionales (...) que suman decenas de miles de millones de dólares en pretensiones por daños y perjuicios" por el cierre de la mina. Pero ninguna fuente ha dado una cifra concreta del monto que involucran estos procesos.

Sin embargo, hasta el momento "no se ha concretizado" ni el Gobierno ha sido "notificado" de dicha suspensión, según destacó este jueves el presidente panameño, que reconoció que "conoce" esos "trámites" y que "toman un tiempo prudencial".

"Son seis, siete demandas de arbitraje que se tienen que suspender. Por supuesto que hasta que no seamos notificados no habrá conversaciones formales. El lunes comienza a tener definitivamente la primera reunión de nuestro equipo ya para ir abordando más concretamente algunas ideas que hemos venido discutiendo en el tiempo con relación al tema mina (...) Definitivamente tendrá que haber una conversación con First Quantum", dijo Mulino.