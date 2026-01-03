Panamá: aporte de casi US$1.000 millones del Gobierno al seguro social refuerza pensiones

POR EFE

El Gobierno de Panamá concretó el primer aporte anual, de 966 millones de dólares, a la Caja del Seguro Social (CSS), bajo la nueva ley que la rige, aprobada en marzo pasado para resolver el déficit millonario que arrastra uno de sus dos subsistemas de pensiones.

"Cumpliendo la palabra empeñada. Hemos realizado el primer aporte de 966 millones de balboas (dólares) a la Caja de Seguro Social para el año fiscal 2025, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 156 de la Ley 462", anunció este martes el presidente panameño, José Raúl Mulino.

"Este gran aporte consolida la institución, haciéndola más sólida, fuerte y sostenible a lo largo del tiempo. Con esfuerzo y disciplina cumplimos con los recursos para garantizar las pensiones de hoy y del mañana", añadió el jefe de Estado en un mensaje en su cuenta de X.

Mulino sancionó el pasado 18 de marzo la reforma al seguro social, cuya propuesta de ley fue presentada por el Ejecutivo en noviembre de 2024. Fue aprobada tras una serie modificaciones en el Parlamento unicameral y en medio de protestas de los sindicatos de docentes del sector público, de la construcción y de las bananeras.