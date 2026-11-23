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Ante la pérdida de hasta 200 toneladas por hectárea al año en suelos deforestados ("desnudos") en esa zona oeste, Panamá implanta un paquete de medidas de la mano de Cuba y España para frenar la erosión como sembrar la piña en contra de la pendiente de la finca con la intención de sostener la tierra.

Por Agencia EFE La tala para la explotación ganadera y agrícola junto con la crisis climática van erosionando los suelos de la zona oeste de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, usada para cosechar uno de los productos más famosos del país centroamericano en el mercado internacional: la piña tropical. Ante la pérdida de hasta 200 toneladas por hectárea al año en suelos deforestados ("desnudos") en esa zona oeste, Panamá implanta un paquete de medidas de la mano de Cuba y España para frenar la erosión como sembrar la piña en contra de la pendiente de la finca con la intención de sostener la tierra.

Eso es una técnica de agricultura conservacionista propuesta por un grupo de expertos cubanos a Panamá que consiste en trazar las líneas de siembra atravesando las laderas inclinadas, en lugar de hacerlo a favor de la pendiente. Con ello se busca frenar la erosión hídrica ya que al disponer las hileras de plantas a través del declive, se interrumpe la bajada libre del agua de lluvia, reduciendo la velocidad del flujo y evitando que se lave la capa fértil superficial y la materia orgánica del suelo de esa zona vulnerable. "Se degrada por la presión demográfica, deforestación y pérdida de materia orgánica. Un suelo que esté desprovisto de cobertura también pierde materia orgánica que es muy importante para darle fuerza de amarre", dice el investigador del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) José Isaac Mejía. La cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, con unas 343.521 hectáreas, es una zona ambiental crucial con numerosas especies de fauna y flora que abastece de agua a más de la mitad del país y sostiene la operación de la vía acuática. En los últimos años, ha enfrentado graves problemas de sequía por falta de lluvia, lo que ha llevado incluso a reducir el número de tránsitos de buques diarios en los peores momentos de crisis, además de una fuerte degradación de suelos, en especial la zona oeste usada para la agricultura y ganadería. Una de las fincas experimentales en dicha área es la del productor Carlos Herrera cerca de la comunidad de La Zaguenza, dentro de la cuenca del Canal de Panamá, con más de 60.000 piñas sembradas tanto para el consumo local como para exportar.

Barreras naturales y estanques de agua

"Estos proyectos de conservación son un recurso que nos ayuda ya que el cultivo de piña es un cultivo exigente con el suelo. Muchas veces se ve el desgaste de nutrientes porque es cultivo que requiere de una gran cantidad de estos para poder desarrollarse de manera efectiva (...) Esto ayuda a que no haya encharcamientos porque los suelos de esta región son arcillosos", dice su nieta, Gabriela Frías. Aprovechando las laderas de piña sembrada, también se usan las hojas de la planta para componer abono orgánico junto con los desechos de la ganadería para nutrir las parcelas de tierra usadas para el próximo ciclo de cultivo mejorando su cohesión.