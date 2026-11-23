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En esta fase inicial, el proyecto aspira a generar al menos 4.000 empleos y vincular a unos 2.000 pequeños productores agrícolas, mediante precios de garantía, asistencia técnica y canales de comercialización internacional.

Por Agencia EFE Honduras prevé iniciar en 2027 la construcción de los primeros Parques Eco Agro Industriales (PEAI) de Centroamérica, un proyecto respaldado por la Unión Europea (UE), en el marco de su estrategia Global Gateway, que busca agregar valor a la producción agrícola, generar empleo y promover una industria sostenible. La iniciativa, liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico con el acompañamiento técnico de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), busca transformar el modelo productivo mediante el uso de energías renovables, la economía circular y el aprovechamiento de los recursos hídricos y los desechos agrícolas.

El ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, dijo que los parques permitirán establecer procesos industriales en los que los residuos de una actividad puedan reutilizarse como materia prima para otras, con el fin de reducir el impacto ambiental y aprovechar al máximo los recursos. "Son parques en los que la energía, por ejemplo, es renovable, que toda la economía del parque es circular, lo que este desecha, este lo agarra y lo reprocesa", explicó. Los estudios preliminares han identificado entre cinco y siete localidades estratégicas en el norte, centro y sur del país para instalar los primeros complejos en 2027, priorizando regiones con alta capacidad agrícola, demanda de empleo y ventajas logísticas. Ordóñez señaló que el modelo busca aprovechar cada subproducto para aumentar la rentabilidad y reducir la huella ambiental. Como ejemplo, mencionó el potencial de la cáscara de papa para la industria cosmética. "Esos son los ecoparques industriales que se buscan utilizar hasta lo último para poder favorecer el medio ambiente y favorecer también la economía", sostuvo, al afirmar que Honduras será el primer país de Centroamérica en implementarlos.

Inversión y alcance social

Los PEAI permitirán procesar productos como papa, zanahoria y otras hortalizas, en lugar de comercializarlos únicamente como materia prima, lo que podría aumentar los ingresos de los productores y facilitar el acceso a nuevos mercados, añadió. El funcionario indicó que el proyecto también responde a las exigencias ambientales europeas, similares a la normativa que a partir de diciembre próximo impedirá exportar café que no esté certificado como libre de deforestación y cultivado bajo sombra. "Prevemos que en el futuro también los productos que no sean hechos en ecoparques industriales no van a poder ser exportados a Europa. Entonces, esto es de prioridad nacional", afirmó Ordóñez, quien calificó a la UE como "un gran aliado" de Honduras. Para dar certeza jurídica a estos espacios, el Ejecutivo prepara una propuesta de ley que espera remitir al Parlamento en los próximos meses. Por su parte, el ministro de Inversiones y titular del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), Epaminondas Marinakys, indicó que el programa tendrá una duración de cinco años y que su primera etapa, de 24 meses, contempla una inversión estimada de US$100 millones por parque, financiada con fondos no reembolsables de la UE.