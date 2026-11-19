Por revistaeyn.com
Las exportaciones de mercancías generales de Honduras alcanzaron un crecimiento interanual de 7,6 % a septiembre de 2026, impulsadas principalmente por las ventas externas de café, que se mantuvo como el principal producto de exportación del país, según datos del Banco Central de Honduras (BCH).
Los envíos de mercancías generales representaron el principal componente positivo del comercio exterior hondureño durante los primeros nueve meses del año, en un período en el que las exportaciones de bienes para transformación, correspondientes a la industria maquiladora, registraron una contracción de 10,5 %.
De acuerdo con el BCH, las exportaciones totales de bienes hondureños sumaron US$9.592 millones a septiembre, una disminución interanual de US$18,8 millones. La caída de la maquila, especialmente de productos textiles y arneses eléctricos, contrarrestó parcialmente el crecimiento de las mercancías generales.
El café encabezó las ventas externas de Honduras, con exportaciones por US$2.089,4 millones, equivalentes al 35,4 % del valor de las mercancías generales exportadas. Aunque este monto fue US$27,2 millones inferior al registrado en el mismo período de 2025, el resultado estuvo condicionado por la reducción de 13,9 % en el precio promedio internacional, que se situó en US$309,51.
En contraste, el volumen comercializado aumentó 14,7 %, equivalente a 865.600 sacos adicionales de 46 kilogramos. Los principales destinos del grano hondureño fueron Estados Unidos, Alemania y Bélgica.
El incremento de las cantidades exportadas aportó US$288,6 millones al valor de las ventas, compensando parcialmente el efecto negativo de US$315,8 millones asociado a los menores precios internacionales.
Entre los productos que mostraron un desempeño positivo destacó el banano, cuyas exportaciones alcanzaron US$356,1 millones, un crecimiento interanual de 33,8 %. El resultado respondió al aumento de 21,2 % en el volumen comercializado y de 10,4% en los precios. Estados Unidos concentró el 93,6 % de los envíos, señala el BCH.
Por su parte, el aceite de palma generó US$366,5 millones, un incremento de 1,7 %, mientras que las exportaciones de oro sumaron US$216,5 millones, con un crecimiento de 29,9 %, favorecido por el encarecimiento internacional del metal.
También sobresalieron las ventas de productos de reciclaje y recolección de desperdicios, que aumentaron 35,3 %, hasta US$311,6 millones.
En contraste, las exportaciones de maquila totalizaron US$3.693,8 millones, una reducción de US$434,6 millones frente a septiembre de 2025.
El desempeño del comercio exterior de Honduras también estuvo marcado por el aumento del déficit comercial, que alcanzó US$7.223 millones, superior en US$1.431,8 millones al registrado un año antes, principalmente por el incremento de las importaciones de mercancías generales, en particular de combustibles.