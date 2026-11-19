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El café encabezó las ventas externas de Honduras, con exportaciones por US$2.089,4 millones, equivalentes al 35,4 % del valor de las mercancías generales exportadas.

Por revistaeyn.com Las exportaciones de mercancías generales de Honduras alcanzaron un crecimiento interanual de 7,6 % a septiembre de 2026, impulsadas principalmente por las ventas externas de café, que se mantuvo como el principal producto de exportación del país, según datos del Banco Central de Honduras (BCH). Los envíos de mercancías generales representaron el principal componente positivo del comercio exterior hondureño durante los primeros nueve meses del año, en un período en el que las exportaciones de bienes para transformación, correspondientes a la industria maquiladora, registraron una contracción de 10,5 %.

De acuerdo con el BCH, las exportaciones totales de bienes hondureños sumaron US$9.592 millones a septiembre, una disminución interanual de US$18,8 millones. La caída de la maquila, especialmente de productos textiles y arneses eléctricos, contrarrestó parcialmente el crecimiento de las mercancías generales. El café encabezó las ventas externas de Honduras, con exportaciones por US$2.089,4 millones, equivalentes al 35,4 % del valor de las mercancías generales exportadas. Aunque este monto fue US$27,2 millones inferior al registrado en el mismo período de 2025, el resultado estuvo condicionado por la reducción de 13,9 % en el precio promedio internacional, que se situó en US$309,51. En contraste, el volumen comercializado aumentó 14,7 %, equivalente a 865.600 sacos adicionales de 46 kilogramos. Los principales destinos del grano hondureño fueron Estados Unidos, Alemania y Bélgica. El incremento de las cantidades exportadas aportó US$288,6 millones al valor de las ventas, compensando parcialmente el efecto negativo de US$315,8 millones asociado a los menores precios internacionales.