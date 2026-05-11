Panamá dice estar abierto al diálogo con Costa Rica en litigio ante OMC

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Costa Rica y Panamá mantienen una disputa por las restricciones que impuso este último en 2019 y 2020 a la importación de productos agropecuarios costarricenses como banano, plátano, carne de res, de pollo, de cerdo, fresas, lácteos y piña.

Por Agencia EFE Panamá aclaró su postura en el litigio que mantiene con Costa Rica en la Organización Mundial de Comercio (OMC) por restricciones a la importación de varios productos agropecuarios costarricenses, y afirmó estar abierto a dialogar con base a reglas del comercio que apliquen a ambas partes. Costa Rica y Panamá mantienen una disputa por las restricciones que impuso este último en 2019 y 2020 a la importación de productos agropecuarios costarricenses como banano, plátano, carne de res, de pollo, de cerdo, fresas, lácteos y piña.

En 2024, un grupo arbitral de la OMC le dio la razón a Costa Rica en el litigio con Panamá, por lo que este último presentó una apelación en enero de 2025. La nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en su primer día de mandato, dijo a una cadena televisiva panameña que se concentrará en resolver en el corto plazo esta disputa mediante conversaciones directas con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. "Voy a ser muy clara en esto: no pienso permitir, y haré todo lo que esté a mi alcance, para que Panamá cumpla con lo que corresponde (...) Continuar con un bloqueo que impide recibir productos costarricenses lácteos y cárnicos, a sabiendas de que representa una traba al comercio y afecta una relación histórica de buena vecindad, no procede en estos tiempos", señaló Fernández.