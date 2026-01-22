Panamá obtuvo US$1.400 millones respaldado por el BM para refinanciar deuda

Finanzas

Los recursos obtenidos se destinarán para el repago de deudas existentes, entre ellas el Bono Global que vence el 29 de enero de 2026 por US$980 millones.

Por Agencia EFE Panamá obtuvo un financiamiento por US$1.400 millones, respaldado por el Banco Mundial, a plazo de 10 años y una tasa del 2,71 %, en el marco de una refinanciación de deuda para pagar acreencias, entre ellas un bono global de US$980 millones que vence este mes. "Esta operación es un refinanciamiento estratégico que permite reemplazar deudas caras por deuda más barata, mejorando las condiciones financieras del país", informó el Ministerio de Economías y Finanzas (MEF).

La cartera económica dijo que los recursos obtenidos "se destinarán para el repago de deudas existentes, entre ellas el Bono Global que vence el 29 de enero de 2026 por US$980 millones, que paga una tasa de interés de 7,125 %, es decir, 4,42 % por debajo de la tasa original". "La reducción del costo financiero es posible gracias a las garantías otorgadas por el Banco Mundial, institución con calificación crediticia AAA, reflejo de la confianza internacional en las reformas y políticas públicas que Panamá ha venido implementando", indicó un comunicado oficial. El Grupo Banco Mundial informó en diciembre pasado que había aprobado a Panamá dos instrumentos de garantías para respaldar hasta US$1.400 millones de un préstamo comercial, para abrir al país el acceso a recursos financieros en condiciones más favorables. Se trata de una Garantía Basada en Políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US$600 millones, y una Garantía de Obligaciones Financieras Soberanas de segundo nivel de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), por el monto que reste.