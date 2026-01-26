Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) se incorpora al IFRS Advisory Council

La decisión coloca al mercado panameño en una posición de mayor visibilidad dentro del entramado mundial de regulación financiera.

Panamá dio un paso significativo en su estrategia de proyección internacional al lograr que la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) se incorpore al IFRS Advisory Council, el consejo asesor de la IFRS Foundation, entidad responsable de impulsar los principales estándares contables y de sostenibilidad utilizados a nivel global.

La entrada de Latinex a este órgano consultivo no es menor. El IFRS Advisory Council reúne a más de medio centenar de organizaciones provenientes de distintos continentes, entre reguladores, bolsas de valores, firmas profesionales, inversionistas y otros actores clave del ecosistema financiero.

Desde allí se formulan recomendaciones estratégicas que orientan el trabajo de los Trustees de la IFRS Foundation, así como del International Accounting Standards Board (IASB) y del International Sustainability Standards Board (ISSB).

Como parte de esta incorporación, la presidenta ejecutiva de Latinex, Olga Cantillo, asumirá la representación de la institución panameña dentro del Consejo. Su participación permitirá trasladar al foro internacional la visión y experiencia de un mercado de capitales latinoamericano en crecimiento, además de contribuir al debate técnico sobre la evolución de los estándares que rigen la información corporativa.

El IFRS Advisory Council desempeña un papel central en la arquitectura de la IFRS Foundation. Sus aportes combinan enfoques técnicos, regulatorios y de mercado que alimentan el desarrollo de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), utilizadas por miles de empresas en todo el mundo para reportar sus resultados de forma comparable, transparente y confiable. Estas normas se han convertido en un lenguaje común para inversionistas y analistas que operan en mercados cada vez más interconectados.