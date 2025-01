Panamá reafirma soberanía y control del Canal

“Es nuestra ampliación y nuestro esfuerzo. Al final de cuentas hoy, el 55 % de los ingresos ACP proceden de la ampliación panameña, no de la construcción canal de EEUU Hay que poner las cosas en el contexto real. Alguien tiene que ir a conversar con el presidente Trump, o sus designados, con la finalidad de conocer donde está el problema real”, puntualizó.

Referente a los señalamientos de Trump de trato discriminatorio en materia de peajes por utilizar el Canal, Quijano recordó que durante su período como administrador se aplicaron tres aumentos de precios. Ingresos que permitieron emprender la ampliación de la vía mediante la construcción de nuevas esclusas y que no pidió “ningún ‘real’ del gobierno estadounidense” , además defendió que el esfuerzo de Panamá hizo posible la ampliación.

Por su parte, el exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) 2012-2019, Jorge Luis Quijano dijo a revistaeyn.com que “no habrá ninguna negociación de la compra del Canal de Panamá. Ello no está en la agenda panameña”. Además, opina que las autoridades panameñas deben reunirse con el presidente Trump -o con las personas que designe para conocer- cuál es el origen de las disconformidades del mandatario,

PANAMÁ NO PUEDE DEJAR DE RECONOCER LAS PALABRAS DE TRUMP

Por su parte, Leroy Sheffer, experto en comercio exterior y abogado exnegociador del Tratado de Libre Comercio con EEUU, considera “que el Presidente Trump en su ideario ‘MAGA (Make American Great Again)’, haya colocado a Panamá como un factor esencial en el reposicionamiento político y comercial de EEUU, implica un profundo cambio en la forma en que los círculos políticos de esa Nación nos podrían estar mirando y aunque es absurdo que Panamá y el canal sea observada como un medio para reducir y debilitar la presencia de China en el mundo, no deja de ser cierto de que es un debate que requerirá mucha docencia y capital político”.

Agregó que ante los hechos históricos “Panamá no puede dejar de reconocer que las palabras de Trump por su propia naturaleza representan una clara amenaza que -aunque no terminen en una acción militar o la llamada recuperación del control del Canal de Panamá- no dejan de crear tensiones en una región que, en perspectiva histórica, mayormente, es una aliada estratégica y natural de EE. UU.”, además insistió en que hay un desconocimiento de Panamá como un aliado.