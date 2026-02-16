Panamá: se alarga el juicio del caso Odebrecht, que entrará en la etapa de alegatos

POR EFE

El juicio por los sobornos de Odebrecht en Panamá no culminó este viernes, como estaba programado. Este fin de semana dio a paso a la etapa de alegatos finales del caso, el mayor escándalo de corrupción del país y que involucra a dos expresidentes, exministros y empresarios.

El retraso en el proceso se ha debido a compromisos institucionales de la jueza adjunta del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, Baloísa Marquínez, y a una serie de recesos aprobados para la presentación de pruebas, como explicó la magistrada durante la audiencia de este viernes, que duró menos de una hora.

Marquínez no aceptó el pedido de algunos abogados defensores de que se mantuviera abierto el periodo de pruebas, ante la inasistencia de una testigo a la que acusan de supuestamente falsear datos un informe clave en la investigación, recordando que dicha etapa fue cerrada el martes pasado.

"Esperamos que le de cero valoración a un informe" con cifras y datos de dudosa procedencia, sostuvo en declaraciones a los periodistas Alfredo Vallarino, uno de los defensores del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien asiste de manera virtual al juicio ya que está asilado en Colombia para evitar ser encarcelado por otro caso -'New Business'- en el fue condenado a más de 10 años de cárcel por blanqueo.