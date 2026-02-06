Panamá disolverá casi 300.000 sociedades anónimas en lucha contra blanqueo

POR EFE

El Gobierno de Panamá anunció un proceso para eliminar casi 300.000 "personas jurídicas suspendidas", sociedades anónimas sin actividad, del registro en medio de los esfuerzos por dejar de ser considerado un paraíso fiscal y continuar con la salida de listas de blanqueo de capitales.

"Este proceso de disolución es algo que está ayudando al país a salir de las listas negras internacionales. Este proceso identificó sociedades que están morosos por más de 10 años, van hasta 20 años, en (el pago de la) tasa única", explicó a EFE la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz.

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá detalló que el proceso comenzará el próximo 27 de febrero a través de dos etapas: una primera que comprende a las "personas jurídicas que mantienen un marginal de disolución por falta de pago de la tasa única por más de veinte años, específicamente antes y después del año 2016" y una segunda que abarca a aquellas con "estatus suspendido en el Registro Público".