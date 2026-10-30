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Panamá se ofrece para albergar un diálogo entre Estados Unidos y Cuba

Además de ofrecer su territorio para un eventual diálogo, Panamá instó a las autoridades cubanas a fortalecer la institucionalidad democrática y garantizar el respeto de los derechos humanos y la participación ciudadana.

Por Agencia EFE Panamá se ofreció como sede de un eventual diálogo entre Estados Unidos y Cuba, alegando que "quizás una posición neutral podría permitir avanzar" a ambos países hacia una distensión. “Desearíamos que se diera una oportunidad de diálogo entre Cuba y Estados Unidos”, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, al referirse a la oferta que hizo el Gobierno del presidente José Raúl Mulino en la ONU.

Al presentar su propuesta ante la ONU, Panamá defendió el diálogo como instrumento para superar las diferencias entre Estados y promover la cooperación internacional. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución presentada por Cuba que pide poner fin al embargo estadounidense, con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. La resolución, bautizada 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba', es un texto no vinculante que Cuba presenta desde 1992 para reclamar a Washington el fin del embargo a la isla en vigor desde el 3 de febrero de 1962.