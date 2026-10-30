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Panamá se ofrece para albergar un diálogo entre Estados Unidos y Cuba

Además de ofrecer su territorio para un eventual diálogo, Panamá instó a las autoridades cubanas a fortalecer la institucionalidad democrática y garantizar el respeto de los derechos humanos y la participación ciudadana.

  • Panamá se ofrece para albergar un diálogo entre Estados Unidos y Cuba

    "Desearíamos que se diera una oportunidad de diálogo entre Cuba y Estados Unidos”, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez. Foto de cortesía
2026-10-30

Por Agencia EFE

Panamá se ofreció como sede de un eventual diálogo entre Estados Unidos y Cuba, alegando que "quizás una posición neutral podría permitir avanzar" a ambos países hacia una distensión.

“Desearíamos que se diera una oportunidad de diálogo entre Cuba y Estados Unidos”, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, al referirse a la oferta que hizo el Gobierno del presidente José Raúl Mulino en la ONU.

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Al presentar su propuesta ante la ONU, Panamá defendió el diálogo como instrumento para superar las diferencias entre Estados y promover la cooperación internacional.

La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución presentada por Cuba que pide poner fin al embargo estadounidense, con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.

La resolución, bautizada 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba', es un texto no vinculante que Cuba presenta desde 1992 para reclamar a Washington el fin del embargo a la isla en vigor desde el 3 de febrero de 1962.

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“Panamá, con su tradición y su historia de entendimiento, podría ser un espacio para esas conversaciones. Quizás una posición neutral podría permitir avanzar. Si ambos países lo desean, deben estar dispuestos a conversar”, subrayó este jueves el canciller panameño, en el marco de la visita oficial a Panamá de su homólogo alemán, Johann Wadephul.

Además de ofrecer su territorio para un eventual diálogo, Panamá instó a las autoridades cubanas a fortalecer la institucionalidad democrática y garantizar el respeto de los derechos humanos y la participación ciudadana.

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