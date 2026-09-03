Panamá y Barbados quieren dinamizar su intercambio comercial

Martínez-Acha recibió a Sinckler en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, una cita tildada por Panamá como "un paso hacia la consolidación de sus vínculos en la región del Caribe", como expresó un comunicado de prensa.

Panamá y Barbados quieren aprovechar su ventajas geográficas y logísticas para dinamizar su intercambio comercial, informó la Cancillería panameña tras un encuentro de su titular, Javier Martínez-Acha, con su colega barbadense, Christopher Peter Sinckler.

"Durante el encuentro, ambos cancilleres coincidieron en la necesidad de aprovechar las ventajas logísticas de Panamá y el posicionamiento de Barbados en la Comunidad del Caribe (CARICOM) y en la Asociación de Estados del Caribe (AEC), para dinamizar el intercambio comercial", dijo la misiva.

La Cancillería panameña recordó que Panamá y Barbados establecieron sus relaciones en agosto de 1975, que "combinan profundas raíces culturales -forjadas desde la construcción del Canal- con una agenda orientada al comercio, el turismo y la cooperación regional".

"Con este encuentro de alto nivel, Panamá y Barbados reafirman su voluntad de avanzar hacia una integración más estrecha, fundamentada en el beneficio mutuo, el bilingüismo y la adaptabilidad frente a los desafíos climáticos y económicos globales", añadió la información oficial.