PNUMA urge reducir emisiones 18% en cuatro años para limitar calentamiento

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Informe identifica a Estados Unidos como el país con el mayor incremento de emisiones en 2025, con 133 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂e), impulsado por una mayor demanda eléctrica y un repunte de la generación con carbón.

Por revistaeyn.com El mundo deberá reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 18% para 2030, respecto a los niveles de referencia utilizados en las proyecciones climáticas, para limitar el pico de calentamiento global a entre 1,7 y 1,8 grados Celsius, pese a que se prevé que supere el umbral de 1,5 °C establecido en el Acuerdo de París. Así lo advierte el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en su último informe sobre la brecha de emisiones. El organismo señala que el objetivo exige acelerar los recortes durante los próximos años. Las emisiones deberán disminuir un 45% para 2035 y un 69% para 2040, con el propósito de mantener el exceso de calentamiento lo más bajo y breve posible y facilitar el retorno a 1,5°C hacia finales de siglo.

“Superar no significa capitular”, afirmó el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, al referirse a las posibilidades de contener el avance de la temperatura global. Sin embargo, el informe advierte que, si los países mantienen sus políticas actuales, el planeta podría experimentar un calentamiento de hasta 2,8°C durante este siglo, con riesgos crecientes para las poblaciones, los ecosistemas y las economías. La directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, alertó sobre las consecuencias de retrasar las medidas climáticas. “Cada fracción de grado adicional y cada año extra de calentamiento por encima de 1,5°C agravan los impactos y los riesgos climáticos”, señaló, al mencionar las inundaciones, las olas de calor y los incendios forestales. El informe identifica a Estados Unidos como el país con el mayor incremento de emisiones en 2025, con 133 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂e), impulsado por una mayor demanda eléctrica y un repunte de la generación con carbón. Le siguieron Turquía, con 24,4 millones de toneladas; Irán, con 18,9 millones, e Indonesia, con 17,4 millones.