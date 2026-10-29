PNUMA urge reducir emisiones 18% en cuatro años para limitar calentamiento

Por revistaeyn.com
El mundo deberá reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 18% para 2030, respecto a los niveles de referencia utilizados en las proyecciones climáticas, para limitar el pico de calentamiento global a entre 1,7 y 1,8 grados Celsius, pese a que se prevé que supere el umbral de 1,5 °C establecido en el Acuerdo de París. Así lo advierte el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en su último informe sobre la brecha de emisiones.
El organismo señala que el objetivo exige acelerar los recortes durante los próximos años. Las emisiones deberán disminuir un 45% para 2035 y un 69% para 2040, con el propósito de mantener el exceso de calentamiento lo más bajo y breve posible y facilitar el retorno a 1,5°C hacia finales de siglo.
“Superar no significa capitular”, afirmó el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, al referirse a las posibilidades de contener el avance de la temperatura global.
Sin embargo, el informe advierte que, si los países mantienen sus políticas actuales, el planeta podría experimentar un calentamiento de hasta 2,8°C durante este siglo, con riesgos crecientes para las poblaciones, los ecosistemas y las economías.
La directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, alertó sobre las consecuencias de retrasar las medidas climáticas. “Cada fracción de grado adicional y cada año extra de calentamiento por encima de 1,5°C agravan los impactos y los riesgos climáticos”, señaló, al mencionar las inundaciones, las olas de calor y los incendios forestales.
El informe identifica a Estados Unidos como el país con el mayor incremento de emisiones en 2025, con 133 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂e), impulsado por una mayor demanda eléctrica y un repunte de la generación con carbón. Le siguieron Turquía, con 24,4 millones de toneladas; Irán, con 18,9 millones, e Indonesia, con 17,4 millones.
El PNUMA también atribuye parte del deterioro de las proyecciones a la retirada formal estadounidense del Acuerdo de París y a la revisión de las estimaciones históricas de emisiones.
Aunque las emisiones mundiales se estancaron en 2025, el organismo advierte que la brecha entre los compromisos climáticos y las reducciones necesarias sigue siendo considerable. De hecho, el aparente estrechamiento de esa diferencia para 2030 responde en parte a cambios estadísticos y no a una mejora real de las políticas.
Para revertir esta tendencia, el PNUMA pide triplicar la capacidad de energía renovable y duplicar el ritmo de mejora de la eficiencia energética para 2030, además de abandonar progresivamente los combustibles fósiles en los sistemas energéticos y frenar la deforestación.
El organismo también destaca que el G20, excluida la Unión Africana, concentra el 76% de las emisiones globales, por lo que considera fundamental que las principales economías conviertan sus compromisos climáticos en medidas concretas.
El desafío, concluye el informe, consiste en acelerar las reducciones durante esta década para evitar que el calentamiento alcance niveles con consecuencias cada vez más graves para el planeta.