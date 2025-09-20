Panamá revisará nuevo ajuste al salario mínimo en noviembre

Centroamérica & Mundo

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral destacó que esta revisión busca que el salario mínimo refleje la realidad económica del país, considerando indicadores sociales y económicos confiables que permitan alcanzar decisiones equilibradas y sustentadas

Por Agencia EFE El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) de Panamá informó que convocará oficialmente en noviembre próximo la instalación de una comisión para revisar el salario mínimo. En Panamá hay más de medio centenar de salarios mínimos, dependiendo de la actividad económica y la zona donde se desarrolla, y el mismo se debe revisar cada dos años por ley mediante un diálogo entre sindicatos y empleadores, que nunca han logrado un consenso y, por tanto, siempre el Ejecutivo termina tomando la decisión.

La Comisión Nacional de Salario Mínimo, en cumplimiento con lo establecido en el Código de Trabajo, es integrada por representantes del sector empresarial, sector trabajador y sector gubernamental, con el objetivo de garantizar un proceso participativo, técnico y transparente. La cartera de Trabajo destacó que esta revisión busca que el salario mínimo refleje la realidad económica del país, considerando indicadores sociales y económicos confiables que permitan alcanzar decisiones equilibradas y sustentadas La titular del Mitradel, Jackeline Muñoz, informó en un comunicado de la entidad que la mesa de trabajo será instalada después del 15 de noviembre y que se analizarán las condiciones de todos los sectores para encontrar puntos de consenso, al tiempo que desmintió que no se vaya a convocar la revisión salarial. “Es completamente falso que no se convocará la revisión. Ya que si bien reconocemos que el sector empresarial enfrenta dificultades, también entendemos que el trabajador panameño vive una situación compleja; por eso es fundamental encontrar un punto medio”, afirmó Muñoz. “Sin el sector privado -prosiguió- no existiría el empleo y lo que necesitamos es que más panameños tengan acceso a trabajos dignos. Para el Mitradel, lo más importante es velar por el bienestar del trabajador, garantizar el cumplimiento de la ley y promover la paz social”, dijo.