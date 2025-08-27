Consumo e inversión impulsan la economía de Guatemala, señala informe

Centroamérica & Mundo

El Índice Mensual de Actividad Económica mostró un crecimiento promedio de 3,8 % en el segundo trimestre de 2025, justo por debajo del 3,9 % observado en el primer trimestre. Este resultado sugiere que el impulso de la economía se ha mantenido estable, señala Grupo EMFI.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com De cara al primer semestre de 2025, las perspectivas macroeconómicas de Guatemala siguen siendo favorables, y se espera que el crecimiento se mantenga por encima del potencial, respaldado por un entorno externo sólido y fundamentos internos estables, señala un reporte de Grupo EMFI. El impulso de los altos flujos de remesas y exportaciones continuará sosteniendo la actividad, aunque anticipan que el ritmo de crecimiento de las remesas se moderará a medida que se estabilice la repatriación de migrantes guatemaltecos desde Estados Unidos, reduciendo el efecto extraordinario observado en el primer semestre del año.

"La inflación baja y estable continuará apoyando el poder adquisitivo de los hogares, aunque las presiones subyacentes indican que el Banco de Guatemala mantendrá una postura monetaria prudente", dice la firma de inteligencia financiera inglesa. Externamente, Guatemala ha mantenido una tasa arancelaria mínima del 10 % sobre sus exportaciones a Estados Unidos, a pesar de las negociaciones en curso con el gobierno estadounidense. Aunque actualmente se beneficia de los altos precios de algunas materias primas, corre el riesgo de perder participación de mercado frente a competidores como Honduras, que han ganado competitividad a través de ajustes cambiarios, mientras que la moneda local guatemalteca continúa apreciándose en términos reales, encareciendo los productos guatemaltecos en el extranjero. Tras considerar el desempeño relativamente sólido en lo que va de año, Grupo EMFI ha ajustado las previsiones de crecimiento para 2025 y 2026 al 3,8 % y 3,6 %, respectivamente (anteriormente: 3,6 % y 3,5 %). Los principales riesgos provienen del entorno global, en particular de la evolución de la economía estadounidense y de las posibles fluctuaciones de los precios internacionales de los principales productos de exportación.