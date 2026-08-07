Estudio: Sustituir un vehículo de combustión por un eléctrico beneficia al clima

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La disminución de gases derivada de la conducción de un vehículo eléctrico para compensar la contaminación que genera su fabricación se compensa en tres años, según han calculado los autores. A partir de ahí, los beneficios climáticos se multiplican.

Por Agencia EFE ¿Mantener un automóvil de combustión nuevo o comprarse un eléctrico? A quien le preocupe el cambio climático (y se lo pueda permitir) debe hacer por pasarse al eléctrico, según un estudio que ha comprobado que el impacto de sustituir un vehículo de gasolina es menor que dejarlo contaminar toda su vida útil. Los investigadores, de las universidades de California en Santa Cruz y en Santa Bárbara, han modelizado qué impacta de forma más negativa al medioambiente: retirar y desguazar los automóviles de combustión, aunque apenas tengan uno o dos años, y sustituirlos por eléctricos o dejarlos que circulen mientras funcionen (una media de 16 años).

Las conclusiones, recogidas en la revista Science, indican que la sustitución de vehículos de combustión e híbridos nuevos por eléctricos favorece la reducción de emisiones de carbono (CO2). Los autores, Elliott Campbell, de Santa Cruz, y David Bren, de Santa Bárbara, han analizado las emisiones de CO2 de más de 400 modelos de vehículos con motor de combustión y de la fabricación de eléctricos, las fuentes de la red eléctrica para cargar estos últimos o el kilometraje. Sus resultados muestran que los beneficios climáticos son mayores cuando los vehículos de gasolina se retiran al primer año, lo que supone una reducción del 58 % en las emisiones de carbono a lo largo de un periodo de 16 años. En el caso de la retirada en el segundo año, las emisiones durante todo el ciclo de vida se reducirían un 44 %. La disminución de gases derivada de la conducción de un vehículo eléctrico para compensar la contaminación que genera su fabricación se compensa en tres años, según han calculado los autores. A partir de ahí, los beneficios climáticos se multiplican.

Algunas excepciones

"Los automóviles de gasolina sólo dedican el 20 % de la energía del combustible a mover el vehículo, el resto se pierde en forma de calor. A diferencia de los eléctricos, que son eficiencia pura. La sustitución compensa", subraya Campbell. Los autores han encontrado matices en sus resultados. Por ejemplo, los vehículos híbridos enchufables constituyen una excepción notable. Dado que son más eficientes por su batería eléctrica y que reciclarla tiene un alto impacto, no conviene retirarlos antes de tiempo. Tampoco merece la pena sustituir los vehículos con motor de combustión interna que recorren pocos kilómetros: menos de 7.054 en el caso de los turismos, menos de 6.837 en los SUV o menos de 10.794 en el de los camiones. El tipo de electricidad que alimenta la red donde se hace la carga también influye. En las zonas en las que la energía viene de combustibles fósiles altamente contaminantes (carbón, gas...) el beneficio en términos de reducción de emisiones al conducir un vehículo eléctrico es menor. En estos casos, es más difícil compensar el coste en emisiones que supone la producción de un nuevo vehículo eléctrico.