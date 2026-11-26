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El Estudio de Opinión Pública del CIEP indica que un 58 % de las personas entrevistadas aprueba la labor del Ejecutivo de Laura Fernández, el mismo porcentaje que en la medición anterior, de septiembre, mientras que un 25 % la tilda de negativa y un 17 % la valora de manera neutral.

Por Agencia EFE La presidente de Costa Rica, Laura Fernández, mantiene una aprobación del 58 %, pero la percepción de la economía del país centroamericano ha decaído, de acuerdo con los resultados de una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la estatal Universidad de Costa Rica. El Estudio de Opinión Pública del CIEP indica que un 58 % de las personas entrevistadas aprueba la labor del Ejecutivo de Fernández, el mismo porcentaje que en la medición anterior, de septiembre, mientras que un 25 % la tilda de negativa y un 17 % la valora de manera neutral.

Al contrastar la calificación de la situación económica actual, se observan algunos cambios, principalmente entre quienes la califican como “muy mala o mala”, ya que entre septiembre y noviembre de 2026 subió de un 43 % a un 51 %. Por su parte, el porcentaje de quienes valoran la situación económica como “muy buena o buena” cayó de un 37 % en septiembre a un 28 % en noviembre, mientras que el grupo de quienes considera que la economía actual está “regular” pasó de un 20 % a un 21 %. Nuevamente la inseguridad y la delincuencia se colocan como los principales problemas del país, ya que cerca de cuatro de cada diez personas lo creen así. En segundo lugar, se ubica la corrupción con el 12,8 % y en tercer lugar se posiciona la mala gestión del gobierno con el 9,8 %, seguida del costo de la vida y la situación económica (6,5 %) y el problema de las drogas y el narcotráfico (5,6 %).