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El resultado de los primeros 10 meses del año estuvo acompañado por el crecimiento de distintos sectores productivos, entre la industria alimentaria, cuyas exportaciones aumentaron un 9%, el sector agrícola, que registró un incremento del 3%, y la industria eléctrica y electrónica creció un 13%.

Por Agencia EFE Las exportaciones de bienes de Costa Rica crecieron un 3% hasta octubre de 2026, en comparación al mismo periodo del año anterior, alcanzando los US$19.621 millones, su mayor valor acumulado de los últimos cinco años, informó la Promotora del Comercio Exterior (Procomer). El informe muestra que el resultado de los primeros 10 meses del año estuvo acompañado por el crecimiento de distintos sectores productivos, entre la industria alimentaria, cuyas exportaciones aumentaron un 9%, el sector agrícola, que registró un incremento del 3%, y la industria eléctrica y electrónica creció un 13%.

"El comercio internacional atraviesa un período de cambios e incertidumbre, y eso también plantea desafíos para nuestras empresas exportadoras. Continuamos trabajando de cerca con las empresas para identificar nuevas oportunidades de negocios, abrir espacios en otros mercados y fortalecer la diversificación de nuestra oferta exportable", afirmó la gerente general de Procomer, Laura López. Entre los principales productos de exportación destacan los dispositivos médicos, que concentraron el 46% de las ventas externas, seguidos por la piña (6%), que además sobresalió como el producto con mayor crecimiento en términos absolutos y el banano (5%). También figuran entre los principales bienes exportados los jarabes y concentrados para bebidas, el café, los jugos y concentrados de frutas, los cables eléctricos, el aceite de palma, los antisueros y los materiales eléctricos.