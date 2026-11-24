Por Agencia EFE
Las exportaciones de bienes de Costa Rica crecieron un 3% hasta octubre de 2026, en comparación al mismo periodo del año anterior, alcanzando los US$19.621 millones, su mayor valor acumulado de los últimos cinco años, informó la Promotora del Comercio Exterior (Procomer).
El informe muestra que el resultado de los primeros 10 meses del año estuvo acompañado por el crecimiento de distintos sectores productivos, entre la industria alimentaria, cuyas exportaciones aumentaron un 9%, el sector agrícola, que registró un incremento del 3%, y la industria eléctrica y electrónica creció un 13%.
"El comercio internacional atraviesa un período de cambios e incertidumbre, y eso también plantea desafíos para nuestras empresas exportadoras. Continuamos trabajando de cerca con las empresas para identificar nuevas oportunidades de negocios, abrir espacios en otros mercados y fortalecer la diversificación de nuestra oferta exportable", afirmó la gerente general de Procomer, Laura López.
Entre los principales productos de exportación destacan los dispositivos médicos, que concentraron el 46% de las ventas externas, seguidos por la piña (6%), que además sobresalió como el producto con mayor crecimiento en términos absolutos y el banano (5%).
También figuran entre los principales bienes exportados los jarabes y concentrados para bebidas, el café, los jugos y concentrados de frutas, los cables eléctricos, el aceite de palma, los antisueros y los materiales eléctricos.
En cuanto al comportamiento por mercado, Costa Rica exportó a Europa bienes por US$4.333 millones entre enero y octubre de 2026, para un aumento del 9%; mientras que América Central registró 3.502 millones de dólares, con un crecimiento del 7%. Por su parte, Asia sumó US$1.330 millones, un 9% más que en el mismo período de 2025.
En contraste, América del Norte, principal destino de los bienes costarricenses y receptor del 48% de las exportaciones, registró una disminución del 1%, para un acumulado de US$9.323 millones.
"América del Norte continúa siendo nuestro principal mercado, pero el crecimiento que estamos observando en Europa y Asia adquiere especial importancia en el contexto actual. No todos los destinos ni todos los productos están evolucionando de la misma manera, y eso refuerza la necesidad de seguir trabajando en la diversificación de mercados y en la identificación de oportunidades para las empresas exportadoras”, agregó López.
En Europa sobresalió la exportación de dispositivos médicos, piña y banano, mientras que en Asia destacaron las máquinas para circuitos y semiconductores, aparatos de medición eléctrica y el aceite de palma.