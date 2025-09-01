Presidenta de Honduras ordenó custodiar las elecciones del 30 de noviembre

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo que, como comandante general de las Fuerzas Armadas, ha "ordenado que se cumpla la misión patriótica de custodiar un proceso democrático libre y transparente", en alusión a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

"Nunca más un fraude como el de 2013 y el de 2017. Nunca más un golpe de Estado como en el 2009 (a su esposo, Manuel Zelaya). El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, demócrata, me ha asegurado que tendremos elecciones limpias y libres como lo demanda nuestro pueblo", subrayó Castro en la ceremonia del inicio de las fiestas de la independencia de la Corona española, en 1821.

Las fiestas comenzaron con un saludo a la bandera en el Monumento a la Paz, donde Castro, acompañada de varios ministros, los titulares de los poderes Legislativo y Judicial; diputados y altos mandos militares, dio un discurso con ocasión del 'Día de la bandera nacional'.