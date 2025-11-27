Centroamérica & Mundo

Banco de México redujo estimación de crecimiento a 0,3 %, la mitad de lo previsto

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum atribuyó parte de la incertidumbre reciente al agresivo proteccionismo de Trump, aunque resaltó que México sigue siendo “el país con menos aranceles de todo el mundo”.

Por Agencia EFE La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la economía nacional mantiene sólidos indicadores, pese al ajuste del Banco de México (Banxico), que redujo su estimación de crecimiento para 2025 a 0,3 %, la mitad de lo previsto tres meses atrás. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria subrayó que, a pesar del entorno internacional adverso y de la cautela en la inversión, México concluirá el año con resultados positivos.

“Vamos a cerrar bien el año. Eso es importante para todas y para todos los mexicanos (...) Ha sido un año que ha tenido sus complicaciones, no solo para México sino para el mundo entero”, reconoció. El Banco de México (Banxico) redujo su previsión de crecimiento económico del Producto Interior Bruto (PIB) del país al 0,3 % para 2025, desde un 0,6 % previo; mientras que mantuvo la de 2026 en el 1,1 %, en medio de una debilidad mayor a la anticipada y la incertidumbre global por la guerra comercial impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump. Sheinbaum atribuyó parte de la incertidumbre reciente al agresivo proteccionismo de Trump, aunque resaltó que México sigue siendo “el país con menos aranceles de todo el mundo” gracias al tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).