Presidenta de Perú prevé viajar a El Salvador para conocer plan de seguridad

"Hemos recibido la invitación del presidente Bukele para que, a finales del mes de octubre, podamos ir a visitar El Salvador", anticipó Fujimori durante una transmisión en la red social TikTok, en la que señaló que no podía dar muchos más detalles por el momento.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció que prevé viajar en octubre a El Salvador para conocer la estrategia de seguridad y el modelo carcelario contra las pandillas desarrollado en ese país por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá añadió que están "muy ilusionados con ese encuentro (con Bukele), que tiene muchas lecciones aprendidas que compartir", las mismas que afirmó que "van a servir para responder efectivamente a las demandas del pueblo peruano para una mayor seguridad ciudadana".

Fujimori ganó este año las elecciones presidenciales de Perú con el lema de "devolver el orden" a Perú frente al auge del crimen organizado, que se ha vuelto la principal preocupación de los peruanos, ante la aparición de bandas criminales que extorsionan a negocios al exigir cupos de dinero a negocios y matar a quienes no cumplen con los pagos.

Entre los planes de Fujimori hay una reforma del sistema penitenciario que incluye la construcción de nuevas cárceles como parte del plan de deshacinamiento, al tener unos 100.000 presos en un cojunto de cárceles cuya capacidad apenas está pensado para unas 40.000 personas.