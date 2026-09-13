Álvaro Vargas Llosa fue designado embajador del Perú en los EE.UU.

Por: Agencias

La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, anunció que Álvaro Vargas Llosa, hijo del reconocido premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, será su próximo embajador en Estados Unidos, según lo indicado por varios medios internacionales.

La designación, que debe pasar por un proceso de revisión legal, se produjo un día después de la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al país andino.

"Él ha aceptado esta invitación. Yo considero que Álvaro Vargas Llosa va a ser un gran embajador del Perú en los Estados Unidos", afirmó Fujimori en una entrevista con la radio RPP.

Desde el inicio de su mandato, Perú no cuenta con embajador en Estados Unidos, ya que el último en ocupar el cargo, Alfredo Ferrero, fue cesado en junio.

Vargas Llosa es amigo del periodista y excandidato presidencial Carlos Espá, quien fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores por Fujimori, tras haber trabajado durante quince años en la Embajada de Estados Unidos en Lima.

"Agradezco profundamente a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, por la alta confianza que ha depositado en mí al proponerme para representar al Estado peruano como embajador del Perú ante los Estados Unidos de América, con sede en la ciudad de Washington", expresó Vargas Llosa en la red social X, donde también mencionó que reside habitualmente en la capital estadounidense.

Además, subrayó que "de ser ratificada esta designación conforme a los procedimientos constitucionales y legales vigentes en ambos países", se compromete a poner al servicio de la misión su "experiencia, conocimientos y el mayor esfuerzo para velar por los intereses permanentes del Perú".

Fujimori, durante la visita de Rubio, también anunció el ingreso del país al Escudo de las Américas. Se espera que viaje a Nueva York para participar en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, donde mantendrá numerosas reuniones bilaterales.