Mulino y Kast destacan Canal de Panamá, con Chile aspirando a ser el tercer usuario global

POR EFE El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el mandatario electo chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, destacaron este jueves el papel estratégico del Canal interoceánico, del que Chile es el cuarto usuario y aspira a convertirse en el tercero, tras un nuevo impulso de las relaciones con el establecimiento de una comisión binacional con mesas de trabajo permanentes. “Estamos retomando nuestras relaciones con un esfuerzo decidido por reforzar el intercambio comercial y queremos pasar de ser el cuarto al tercer usuario del Canal, ingresando a nuevos mercados en Europa, Medio Oriente y otros, con todos nuestros productos que pasan por Panamá”, afirmó Kast, de visita en Panamá, tras una reunión a puerta cerrada con Mulino, según informó la Presidencia panameña en un comunicado.

Durante el encuentro, celebrado en el palacio presidencial, "ambos líderes coincidieron en la necesidad de reforzar la relación bilateral al más alto nivel". "No debemos esperar para tener esa cercanía. Debemos priorizar temas con visión de futuro. La unidad de Chile y Panamá es de gran importancia; ustedes son nuestros clientes en esa enorme relación que existe con el Canal", dijo Mulino, que recibió esta semana a líderes regionales para participar este miércoles en la inauguración del II Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se celebra en la capital panameña. El mandatario panameño subrayó, según el comunicado, que "la relación Chile-Panamá con la nueva estrategia comercial cobra mayor relevancia con la reciente adhesión de Panamá al Mercosur, una estrategia que busca integrar al país al Cono Sur y fomentar una armónica relación de cooperación mutua". Kast, de 59 años y quien sucederá al progresista Gabriel Boric el próximo 11 de marzo, se reunió también durante su visita en Panamá con los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Bolivia, Rodrigo Paz.