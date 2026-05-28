Presidente de Panamá viajará a Grecia para impulsar el potencial logístico

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José Raúl Mulino asistirá a la feria marítima Posidonia, la más importante de Grecia y que reunirá entre el 1 y el 5 de junio a más 2.000 expositores procedentes de 138 países, de acuerdo con los organizadores

Por Agencia EFE El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajará a Grecia para darle "confianza" a este país, uno de los principales usuarios de la bandera panameña en buques mercantes, que ha mostrado preocupación por el aumento de las retenciones de estas naves en los puertos de China. La flota mercante de Panamá es una de las más grandes del mundo, con 8.638 buques abanderados y 233,2 millones de toneladas brutas de registro, según los datos más actuales de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El Gobierno de Panamá ha admitido que se han multiplicado las detenciones de barcos con su bandera en los puertos de China, una medida amparada en la normal del Estado Rector del Puerto que se ha producido luego de la salida forzosa de un conglomerado chino de la operación de dos terminales cercanas al Canal de Panamá, lo que ha tensado las relaciones bilaterales. Los cancilleres de Panamá, Javier Martínez-Acha, y de China, Wang Yi, sostuvieron el martes en Nueva York una reunión, la primera de alto nivel entre ambos gobiernos desde que comenzaron las tensiones, en busca solventar la situación. Mulino anunció, durante su conferencia de prensa semanal, que viaja mañana a Grecia, donde estará una semana. Durante las reuniones con las autoridades del Ejecutivo y los armadores de Grecia, "mucho va a girar sobre el tema marítimo, por obvias razones", dijo el presidente en referencia a la situación con China, "que obviamente preocupa" a los usuarios griegos del registro de buques de Panamá.

SOCIO IMPORTANTE

Grecia "es un usuario, si no el número uno, el número dos, de nuestra bandera. Es un jugador (internacional) de altísimo porcentaje, arriba del 50 %, de la carga que se mueve en el mundo", y ha sido "a través del tiempo, no importa qué registros hayan surgido, fiel a Panamá en su abanderamiento de naves", resaltó el jefe de Estado. Es así que Mulino sostendrá "reuniones con las navieras más grandes de Grecia, a título bilateral, así como con la Unión de Armadores Griegos, que me ha pedido una conversación, y con mucho gusto voy a ellos a ponerle el pecho a esto, como responsablemente se requiere", en medio de la detención de buques de bandera panameña en China. Estos diálogos no solo buscarán evitar la salida de naves griegas del registro panameño, pues "ese no es necesariamente el fin primordial: el fin primordial es darle confianza a esos usuarios, y sobre todo a un amigo, como es Grecia, de Panamá", sostuvo.