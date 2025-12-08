Centroamérica & Mundo

Presidentes de Panamá y Argentina viajan a Oslo para la entrega del Premio Nobel a María Corina Machado

Mulino es uno de los 4 jefes de Estado latinoamericanos invitados por Machado para acompañarla a recibir el galardón del Nobel de la Paz, junto a Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina), señala un comunicado oficial.

POR EFE El presidente argentino, Javier Milei, partirá este lunes a Oslo para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado, según confirmaron fuentes oficiales. Este lunes a las 23:00 horas GMT, el presidente argentino partirá de la ciudad de Buenos Aires en un vuelo especial, que arribará a la ciudad de Oslo el martes a las 16.30 horas GMT.

Previo a este viaje, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajó este domingo a Oslo como invitado especial de María Corina Machado para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana el próximo miércoles 10 de diciembre, informó el Gobierno panameño. El gobernante, quien viajó a Oslo con la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, es uno de los 4 jefes de Estado latinoamericanos invitados por Machado para acompañarla a recibir el galardón del Nobel de la Paz, junto a Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina), señala un comunicado oficial. "Como panameño, como presidente y como demócrata, es una gran oportunidad estar allí, respaldar a esta mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que tiene a ese pueblo de Venezuela oprimido, humillado y empobrecido. Será un gran honor compartir con otros mandatarios invitados a este importante acto", afirmó Mulino, según el comunicado.

AGENDA DE MILEI EN OSLO

El miércoles participará de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a Machado, quien fue galardonada "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", según anunció el Comité Nobel el pasado 10 de octubre.