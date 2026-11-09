Primera Dama de Honduras comparte proyectos sociales en cumbre organizada por CEAPI

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La Primera Dama de Honduras, Lissette del Cid, declaró que “nos sentimos profundamente agradecidos de que la empresa privada esté recuperando la confianza en Honduras”.

Por revistaeyn.com El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) organizó, en el marco la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, un encuentro empresarial con las Primeras Damas de Ecuador, Lavinia Valbonesi, de Bolivia, María Elena Urquidi; de Honduras, Lissette del Cid, y de Chile, María Pía Adriasola. El acto ‘Primeras Damas de Iberoamérica’ forma parte del ciclo ‘Diálogos Presidenciales Iberoamericanos’, impulsado por CEAPI.

La reunión, en la que participaron la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, la secretaria general de CEAPI, Ana Pastor Julián; Michelle Muschett, directora Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y líderes empresariales e institucionales de la región. La Primera Dama de Honduras, Lissette del Cid, declaró que “nos sentimos profundamente agradecidos de que la empresa privada esté recuperando la confianza en Honduras. Necesitamos esa confianza, porque la reconstrucción y el futuro de nuestro país son una tarea compartida”. La Primera Dama de Bolivia, María Elena Urquidi, subrayó que “la gestión social no puede entenderse como un complemento de la acción de gobierno: es una parte integral y fundamental de su responsabilidad. Por eso hemos apostado por programas de largo plazo, con horizonte en 2030, sustentados en tres pilares: reducir la brecha digital, atender la salud mental e impulsar la innovación y las oportunidades para todos”. La Primera Dama de Chile, María Pía Adriasola, manifestó que “en Chile hay miles de fundaciones e iniciativas privadas que realizan un trabajo extraordinario y que complementan una labor que el Estado no siempre puede cubrir. Hoy tenemos un desafío importante: recuperar la confianza para que esas organizaciones puedan volver a recibir el apoyo que necesitan. Hay empresarios dispuestos a comprometerse y una sociedad civil con un enorme conocimiento y capacidad de actuación”.