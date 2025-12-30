Remesas a El Salvador superan los US$9.000 millones en 2025, 18 % más que en 2024

POR EFE

El acumulado de remesas familiares que recibió El Salvador entre enero y noviembre de 2025 llegó a 9.021,66 millones de dólares, aproximadamente un 18 % más que el registro del mismo lapso de 2024, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) divulgados este lunes.

Los datos de la entidad financiera salvadoreña indican que este porcentaje representa un incremento de 1.374,69 millones de dólares frente a los 7.646,97 millones recibidos en los mismos meses del 2024.

Solo en noviembre, el BCR registró ingresos por remesas familiares de 815,28 millones de dólares, mientras que en octubre fueron 852,04 millones, la cifra más alta del año en un solo mes se computó en mayo con 899,08 millones.