Remesas a El Salvador suman casi US$6.000 millones a julio

Por Agencia EFE La remesas familiares que recibió El Salvador entre enero y julio 2025 sumaron a US$5.710,2 millones, lo que representa un incremento del 18,5 % en comparación con los mismos meses de 2024, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Las cifras de la entidad financiera indican que este porcentaje representa un incremento de US$894,17 millones frente a los US$4.816,03 millones computados en los meses del año pasado.

Solo en julio, el BCR registró ingresos por remesas familiares de US$872,5 millones, mientras que la cifra más alta registrada este año fue en mayo, cuando ingresaron US$899,08 millones. La remesas familiares que recibió El Salvador en 2024 llegaron a US$8.479,70 millones de dólares, lo que significó un incremento del 2,5 % en comparación con 2023. Datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) indican que 1,62 millones de salvadoreños son beneficiados con las remesas, lo que representa el 25,66 % de la población.