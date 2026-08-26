Gobierno de Honduras fortalece la alimentación escolar a nivel nacional

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Se confirmó la entrega de la tercera ración seca de alimentos en los centros educativos a nivel nacional y señaló que avanza la capacitación para implementar la ración fresca, con frutas y verduras.

Por revistaeyn.com El presidente de Honduras, Nasry Asfura, lideró en Comayagua el Encuentro Latinoamericano de la Red de Alimentación Escolar Sostenible, donde destacó la importancia de fortalecer la alimentación escolar como parte del acceso de la niñez a la educación y reafirmó el compromiso del Gobierno con la producción agrícola local y el desarrollo de las comunidades. Durante el encuentro que reúne a representantes de 18 países para compartir experiencias y fortalecer los programas de alimentación escolar en la región, el presidente Asfura, resaltó que más de 1.2 millones de estudiantes hondureños reciben actualmente alimentación en sus centros educativos y reafirmó el objetivo de mejorar las raciones, aumentar la inversión y acercar las compras a los productores locales.

Ante la sequía que afecta con mayor gravedad a 75 municipios de Honduras, el mandatario también informó sobre las acciones de apoyo a las familias más vulnerables, entre ellas la entrega de raciones de 160 libras de alimentos. Asimismo, resaltó el trabajo conjunto con las alcaldías para atender las necesidades de las comunidades y avanzar en soluciones relacionadas con la producción y el acceso al agua. Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Fátima Juárez, confirmó la entrega de la tercera ración seca de alimentos en los centros educativos de Honduras y señaló que avanza la capacitación para implementar la ración fresca, con frutas y verduras.