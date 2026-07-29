Saldo de préstamos al sector privado de Honduras supera los US$27.200 millones

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El fortalecimiento del sistema bancario hondureño continúa reflejándose en un mayor nivel de ahorro y una expansión sostenida del crédito al sector privado, según cifras del Banco Central de Honduras (BCH).
Al 16 de julio de 2026, los recursos captados del sector privado de Honduras ascendieron a L683,922.4 millones, equivalentes a unos US$26.300 millones, lo que representa un aumento de L47,950.3 millones (aproximadamente US$1,840 millones) respecto al cierre de 2025. De ese total, el 77.7% está denominado en moneda nacional, lo que refleja una mayor confianza de los ahorrantes en la economía local.
El BCH atribuye este desempeño principalmente al crecimiento del ahorro de los hogares, especialmente en las cuentas de ahorro, que representan cerca de dos terceras partes de la captación total y fortalecen la capacidad de fondeo del sistema financiero para canalizar recursos hacia el crédito.
Los hogares de Honduras concentraron depósitos por L456.825,8 millones (cerca de US$17.570 millones), equivalentes al 66,8% del total captado, mientras que las empresas privadas acumularon L227.096,6 millones (alrededor de US$8.730 millones), con una participación del 33,2%.
En comparación con el mismo período de 2025, la captación del sector privado creció L72.284,3 millones (unos US$2.780 millones), equivalente a una expansión interanual del 11,8%, ligeramente superior al ritmo observado a comienzos de este año. El crecimiento estuvo respaldado por aumentos en moneda nacional de L60.287,3 millones (aproximadamente US$2.320 millones) y en moneda extranjera de L11.997 millones (unos US$460 millones).
Los depósitos en cuentas de ahorro de Honduras fueron los más dinámicos, con un incremento de L68.426,7 millones (cerca de US$2.630 millones), equivalente al 21,7 %, mientras que las cuentas de cheques aumentaron L8.204,4 millones (unos US$315 millones), un 10,2% más que un año atrás.
El crecimiento también se trasladó al crédito. El saldo de los préstamos al sector privado alcanzó L707.307,9 millones, equivalentes a unos US$27.200 millones, cifra superior en L23.912,5 millones (alrededor de US$920 millones) respecto al cierre de 2025. El financiamiento a las empresas explicó la mayor parte de este incremento, con un aumento de L20.187,7 millones (unos US$775 millones), apunta el BCH.
Las empresas de Honduras concentran actualmente créditos por L371.765,4 millones (aproximadamente US$14.300 millones), equivalentes al 52,6% del total, mientras que los hogares mantienen una cartera de L335.542,5 millones (cerca de US$12.900 millones), con una participación del 47,4%.
En términos interanuales, el crédito creció L48.309,6 millones (unos US$1,860 millones), para una expansión del 7,3%, superior al ritmo registrado en enero de este año. El BCH destaca que el financiamiento empresarial fue el principal motor de este avance, al registrar un crecimiento del 11,1%, muy por encima del 4,2% observado en igual período de 2025, mientras que el crédito destinado a los hogares aumentó 3.4%, confirmando una evolución positiva del sistema bancario y una mayor capacidad para respaldar la actividad económica del país.