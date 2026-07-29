Saldo de préstamos al sector privado de Honduras supera los US$27.200 millones

Finanzas

Los depósitos en cuentas de ahorro de Honduras fueron los más dinámicos, con un incremento de L68,426.7 millones (cerca de US$2.630 millones), equivalente al 21,7%,, reporta el BCH.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El fortalecimiento del sistema bancario hondureño continúa reflejándose en un mayor nivel de ahorro y una expansión sostenida del crédito al sector privado, según cifras del Banco Central de Honduras (BCH). Al 16 de julio de 2026, los recursos captados del sector privado de Honduras ascendieron a L683,922.4 millones, equivalentes a unos US$26.300 millones, lo que representa un aumento de L47,950.3 millones (aproximadamente US$1,840 millones) respecto al cierre de 2025. De ese total, el 77.7% está denominado en moneda nacional, lo que refleja una mayor confianza de los ahorrantes en la economía local.

El BCH atribuye este desempeño principalmente al crecimiento del ahorro de los hogares, especialmente en las cuentas de ahorro, que representan cerca de dos terceras partes de la captación total y fortalecen la capacidad de fondeo del sistema financiero para canalizar recursos hacia el crédito. Los hogares de Honduras concentraron depósitos por L456.825,8 millones (cerca de US$17.570 millones), equivalentes al 66,8% del total captado, mientras que las empresas privadas acumularon L227.096,6 millones (alrededor de US$8.730 millones), con una participación del 33,2%. En comparación con el mismo período de 2025, la captación del sector privado creció L72.284,3 millones (unos US$2.780 millones), equivalente a una expansión interanual del 11,8%, ligeramente superior al ritmo observado a comienzos de este año. El crecimiento estuvo respaldado por aumentos en moneda nacional de L60.287,3 millones (aproximadamente US$2.320 millones) y en moneda extranjera de L11.997 millones (unos US$460 millones). Los depósitos en cuentas de ahorro de Honduras fueron los más dinámicos, con un incremento de L68.426,7 millones (cerca de US$2.630 millones), equivalente al 21,7 %, mientras que las cuentas de cheques aumentaron L8.204,4 millones (unos US$315 millones), un 10,2% más que un año atrás.