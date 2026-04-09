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Remesas familiares al Triángulo Norte de Centroamérica crecieron 7,6% a febrero

Del total de remesas recibidas en enero y febrero pasados, de acuerdo con las estadísticas de la OIM, US$1.524,8 millones (21,2 %) fueron recibidos por El Salvador, US$3.848,6 millones (53,6 %) por Guatemala y US$1.809,9 millones (25,2 %) por Honduras.

  • Remesas familiares al Triángulo Norte de Centroamérica crecieron 7,6% a febrero

    Las remesas familiares recibidas por El Salvador, Guatemala y Honduras totalizaron US$7.183 millones entre enero y febrero. Foto de iStock

2026-04-09

Por Agencia EFE

Las remesas familiares recibidas por El Salvador, Guatemala y Honduras, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, totalizaron US$7.183 millones entre enero y febrero de 2026, un 7,6 % más que lo registrado en el mismo período de 2025.

Las cifras recabadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que esta cifra es superior en US$509 millones a los US$6.674 millones registrados en el 2025.

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Del total de remesas recibidas en enero y febrero pasados, de acuerdo con las estadísticas de la OIM, US$1.524,8 millones (21,2 %) fueron recibidos por El Salvador, US$3.848,6 millones (53,6 %) por Guatemala y US$1.809,9 millones (25,2 %) por Honduras.

Estas cifras representan incrementos puntuales de un 8,4 % en la recepción de remesas para El Salvador, un 5,8 % para Guatemala y un 11,2 % para Honduras, en comparación con los mismos meses del año anterior.

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Cada año, más de 500.000 personas procedentes de estos tres países intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Para el caso de El Salvador, las remesas son enviadas principalmente desde los Estados Unidos, donde viven más de 2 millones de salvadoreños y son el principal sostén de la economía del país centroamericano, donde este dinero es utilizado en su mayoría para el consumo de servicios, según lo señalado por diversos economistas.

Redacción web
Agencia EFE

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