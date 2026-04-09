Remesas familiares al Triángulo Norte de Centroamérica crecieron 7,6% a febrero

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Del total de remesas recibidas en enero y febrero pasados, de acuerdo con las estadísticas de la OIM, US$1.524,8 millones (21,2 %) fueron recibidos por El Salvador, US$3.848,6 millones (53,6 %) por Guatemala y US$1.809,9 millones (25,2 %) por Honduras.

Por Agencia EFE Las remesas familiares recibidas por El Salvador, Guatemala y Honduras, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, totalizaron US$7.183 millones entre enero y febrero de 2026, un 7,6 % más que lo registrado en el mismo período de 2025. Las cifras recabadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que esta cifra es superior en US$509 millones a los US$6.674 millones registrados en el 2025.

Del total de remesas recibidas en enero y febrero pasados, de acuerdo con las estadísticas de la OIM, US$1.524,8 millones (21,2 %) fueron recibidos por El Salvador, US$3.848,6 millones (53,6 %) por Guatemala y US$1.809,9 millones (25,2 %) por Honduras. Estas cifras representan incrementos puntuales de un 8,4 % en la recepción de remesas para El Salvador, un 5,8 % para Guatemala y un 11,2 % para Honduras, en comparación con los mismos meses del año anterior.