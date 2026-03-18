Laura Fernández recibe credencial de presidenta electa en Costa Rica

POR EFE

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica entregó este martes a Laura Fernández la credencial de presidenta electa del país, cargo que obtuvo con el 48,53 % de los votos en las elecciones del pasado 1 de febrero.

En un acto oficial, el TSE entregó también a Francisco Ernesto Gamboa y Douglas Soto las credenciales que los acreditan como primero y segundo vicepresidentes del país, respectivamente.

"La entrega de credencial es un evento de enorme satisfacción porque concluye el proceso electoral (...) Decimos misión cumplida con los más altos estándares internacionales como se merecen los ciudadanos, de esta, que junto con Canadá y Uruguay es una de más tres democracias plenas de nuestro continente", afirmó la presidenta del TSE, Eugenia Zamora.