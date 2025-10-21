Se forma tormenta tropical Melissa y amenaza como huracán a Haití

Centroamérica & Mundo

La tormenta se desplaza a unos 22 kilómetros por hora en dirección oeste, aunque espera que gire hacia el noroeste y el norte durante los próximos días, acercándose al suroeste de Haití y Jamaica a finales de esta semana.

POR EFE La tormenta tropical Melissa se formó este martes en el mar Caribe y generó avisos por fuertes lluvias y vientos para Haití, República Dominicana y Jamaica, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos. El NHC emitió una vigilancia de huracán para la península sur de Haití, desde la frontera con República Dominicana hasta Puerto Príncipe, mientras que el Gobierno de Jamaica activó una vigilancia de tormenta tropical para toda la isla. Melissa se encuentra actualmente unos 480 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se espera que pueda convertirse en huracán durante el fin de semana.

El organismo, con sede en Miami, indicó que la tormenta se desplaza a unos 22 kilómetros por hora en dirección oeste, aunque espera que gire hacia el noroeste y el norte durante los próximos días, acercándose al suroeste de Haití y Jamaica a finales de esta semana. Añadió que Melissa podría tener condiciones de huracán en el área de vigilancia de Haití a partir del jueves y dejará entre 12,7 y 25,4 centímetros de lluvia hasta el viernes en Haití y República Dominicana. Las lluvias continuarán durante el fin de semana, aunque el NHC señaló que "la incertidumbre sobre la trayectoria y la velocidad de avance de Melissa reduce la confianza en las cantidades exactas". "Las preparaciones para proteger la vida y las propiedades deberían estar completadas para el jueves", insistió. Además, agregó que espera lluvias de entre 2,5 y 7,6 centímetros en Aruba, Puerto Rico y Jamaica hasta el viernes, y advirtió de posibles "inundaciones repentinas y urbanas en todo Puerto Rico" al menos hasta ese día. También pidió que Cuba esté atento a los últimos boletines para seguir la trayectoria del sistema.