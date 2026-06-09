Centroamérica & Mundo

Sector turismo de Guatemala llama a la prevención por el paso de la tormenta Cristina

Las condiciones climáticas previstas podrían provocar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, caída de árboles y derrumbes en distintas carreteras del país.

  • Sector turismo de Guatemala llama a la prevención por el paso de la tormenta Cristina

    Ante los recientes avisos emitidos sobre el incremento de lluvias asociado a la Tormenta Tropical Cristina, se hace un llamado a turistas a mantenerse informados y actuar con sus desplazamientos y actividades. Foto de cortesía
2026-06-09

Por revistaeyn.com

Ante los recientes avisos emitidos por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) sobre el incremento de lluvias asociado a la tormenta tropical Cristina, el Departamento de Asistencia Turística del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) hace un llamado a turistas, guías de turismo, tour operadores, transportistas turísticos y prestadores de servicios a mantenerse informados y actuar con sus desplazamientos y actividades.

Las condiciones climáticas previstas "podrían provocar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, caída de árboles y derrumbes en distintas carreteras del país, especialmente en regiones del Pacífico, Bocacosta, Occidente, Altiplano Central y Valles de Oriente", dice el INGUAT.

Centroamérica siente los efectos de Cristina, varios estados de alerta

Por esta razón, se recomienda consultar las condiciones climáticas y el estado de las rutas antes de viajar, así como atender las indicaciones emitidas por CONRED, INSIVUMEH, autoridades locales y cuerpos de socorro.

A los guías de turismo y tour operadores se les solicita evaluar constantemente las condiciones de seguridad de los destinos y reprogramar actividades cuando exista algún riesgo para los visitantes.

Asimismo, "se recomienda mantener comunicación permanente con los grupos turísticos, compartir información actualizada sobre las condiciones del destino y tener identificadas rutas de evacuación, puntos seguros y centros de atención cercanos".

Costa Rica: bosques almacenaron carbono por valor igual a 17% del PIB entre 2013–2023

Quienes se movilicen por carretera deben verificar el estado mecánico de sus vehículos y portar equipo básico para emergencias, incluyendo impermeable, ropa adecuada para la lluvia, linterna, baterías adicionales y teléfonos móviles con suficiente carga.

"En destinos cercanos a volcanes, se recomienda extremar las precauciones y evitar cruzar cauces o barrancas que puedan verse afectados por el descenso de lahares", apunta el INGUAT.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Turismo
|
Lluvias
|
Emergencia
|
Prevención
|
Tormenta
|
Guatemala
|
Inguat
|
CONRED
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE