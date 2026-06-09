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Sector turismo de Guatemala llama a la prevención por el paso de la tormenta Cristina

Las condiciones climáticas previstas podrían provocar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, caída de árboles y derrumbes en distintas carreteras del país.

Por revistaeyn.com Ante los recientes avisos emitidos por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) sobre el incremento de lluvias asociado a la tormenta tropical Cristina, el Departamento de Asistencia Turística del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) hace un llamado a turistas, guías de turismo, tour operadores, transportistas turísticos y prestadores de servicios a mantenerse informados y actuar con sus desplazamientos y actividades. Las condiciones climáticas previstas "podrían provocar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, caída de árboles y derrumbes en distintas carreteras del país, especialmente en regiones del Pacífico, Bocacosta, Occidente, Altiplano Central y Valles de Oriente", dice el INGUAT.

Por esta razón, se recomienda consultar las condiciones climáticas y el estado de las rutas antes de viajar, así como atender las indicaciones emitidas por CONRED, INSIVUMEH, autoridades locales y cuerpos de socorro. A los guías de turismo y tour operadores se les solicita evaluar constantemente las condiciones de seguridad de los destinos y reprogramar actividades cuando exista algún riesgo para los visitantes. Asimismo, "se recomienda mantener comunicación permanente con los grupos turísticos, compartir información actualizada sobre las condiciones del destino y tener identificadas rutas de evacuación, puntos seguros y centros de atención cercanos".