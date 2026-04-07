Destinan US$10,5 millones de fondos CERF contra la sequía en Centroamérica

Centroamérica & Mundo

Los pronósticos que indicaban una posible sequía en el Corredor Seco del Triángulo Norte de Centroamérica activaron los planes de acción anticipatoria para proteger hasta a 145.000 personas.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El creciente riesgo de sequía vinculado a las precipitaciones irregulares y a las altas temperaturas sostenidas está generando preocupaciones por la seguridad alimentaria en el Corredor Seco en Guatemala, Honduras y El Salvador, lo que ha provocado la activación de marcos de acción anticipatoria antes de la temporada. Basándose en las previsiones de principios de marzo, que apuntan a un grave déficit de precipitaciones, el Fondo Global de Emergencia de las Naciones Unidas (CERF) ha liberado US$10,5 millones para apoyar a unas 145.000 personas vulnerables, incluyendo 65.000 en Honduras, 60.000 en Guatemala y 20.000 en El Salvador.

"Se están llevando a cabo medidas anticipadas para proteger los medios de vida, la producción agrícola y el acceso a alimentos y servicios básicos, ya que el retraso en la siembra y el aumento del estrés hídrico amenazan con limitar aún más los rendimientos agrícolas y agravar la inseguridad alimentaria en toda la subregión", señaló la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Actualmente, más de nueve millones de personas en Centroamérica enfrentan dificultades para acceder a alimentos suficientes, una situación que podría empeorar con la intensificación de condiciones climáticas adversas. Los pronósticos meteorológicos apuntan a una alta probabilidad de desarrollo de El Niño, fenómeno que históricamente ha provocado sequías prolongadas en la región, como ocurrió en 2023 y entre 2015 y 2016.