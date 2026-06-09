Costa Rica: bosques almacenaron carbono por valor igual a 17% del PIB entre 2013–2023

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La valoración del carbono fijado en los bosques alcanzó, en promedio, cerca de US$10.890 millones durante el periodo 2013-2023, señala el Banco Central de Costa Rica.

Por revistaeyn.com Los bosques de Costa Rica desempeñan un papel fundamental en la mitigación del cambio climático. Entre 2013 y 2023, el volumen de carbono retenido por los bosques aumentó en aproximadamente 9,8 millones de toneladas, lo que confirma su condición de sumidero neto. Este almacenamiento se concentró especialmente en los bosques húmedos y muy húmedos del país. Este es uno de los datos revelados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), con la publicación de los resultados de la Cuenta de Bosques para el periodo 2013–2023.

Asimismo, se actualizó la Cuenta de Agua con datos de 2022 y la Cuenta de Flujo de Materiales con información a 2025. Los resultados de la Cuenta de Bosques muestran que la cobertura forestal del país se ha mantenido estable en la última década, con una cobertura boscosa cercana a 60 % del territorio nacional. La pérdida neta de bosque fue inferior al 1 % en el periodo analizado. Los cambios observados responden, principalmente, a transiciones entre bosque y usos del suelo asociados a actividades humanas, donde el principal cambio provino de los pastizales y, en menor medida, de los cultivos, señala el BCCR. Desde una perspectiva económica, la valoración del carbono fijado en los bosques alcanzó, en promedio, cerca de US$10.890 millones durante el periodo 2013-2023, equivalente al 17 % del Producto Interno Bruto (PIB). Esta estimación considera biomasa aérea, madera muerta y hojarasca, y excluye el carbono orgánico del suelo. Este resultado evidencia la importancia del bosque como componente estratégico del capital natural de Costa Rica. En relación con la Cuenta de Agua, la extracción de agua en 2022 mostró un comportamiento diferenciado entre sectores económicos respecto a 2021. Aumentó en actividades productivas como manufactura y construcción (25,6 %), generación hidroeléctrica (8,2 %) y agricultura (1,4 %), mientras que se redujo en servicios (-16,8 %) y en el sector de suministro de agua (-19,1 %).