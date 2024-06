Sociedad Civil de Panamá señala incumplimiento de medidas de cierre de minera

Por revistaeyn.com

Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de Panamá han expresado su rechazo a la gestión del presidente Laurentino Cortizo respecto al cierre y restauración de la mina de Donoso.

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá S.A., subsidiaria de First Quantum Minerals Ltd., el 27 de noviembre de 2023, y desde entonces, consideran que el Gobierno no ha tomado las medidas necesarias para proteger los intereses nacionales.