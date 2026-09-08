MUJERES DESAFIANTES | E&N celebra 10 años del liderazgo femenino regional

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Con la Edición Septiembre y un evento en octubre, MUJERES DESAFIANTES DE LA DÉCADA celebra diez años de historias, liderazgo y conversaciones que han visibilizado a mujeres que están creando empresas, transformando organizaciones y construyendo la agenda de futuro de Centroamérica.

Por: Revistaeyn.com Revista Estrategia & Negocios (revistaeyn.com) marca un hito histórico en 2026 al conmemorar el décimo aniversario de Mujeres Desafiantes de Centroamérica, un proyecto editorial y de eventos que, desde 2017, ha destacado a más de 500 protagonistas, mujeres que a través de la ventana de las ediciones MD han compartido sus historias y su voz con Centroamérica. En 2026 se cumplen, además, nueve años del Evento Mujeres Desafiantes, que ha convocado en su historia a más de 100 panelistas y a más de 3.000 asistentes en ediciones presenciales realizadas en El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica Este año, la Edición Especial "Mujeres Desafiantes de la Década", que circulará como parte de la edición 321 de E&N, correspondiente a septiembre-octubre de 2026, llegará con tres innovadoras líneas de contenidos premium, reunirá entrevistas exclusivas con figuras emblemáticas de estos diez años y reconocerá a las protagonistas que han formado parte del proyecto en este tiempo. El despliegue editorial tendrá su punto culminante el próximo 15 de octubre, cuando líderes empresariales, altas ejecutivas, emprendedoras, inversionistas, innovadoras y referentes de diferentes sectores se reúnan en el Centro de Convenciones de San José, Costa Rica, para celebrar el encuentro "Mujeres Desafiantes de la Década". La cita será también un espacio para examinar los cambios que ha experimentado el liderazgo femenino, discutir las brechas que todavía persisten y construir una agenda regional capaz de convertir la equidad, la diversidad y la inclusión en motores de competitividad y desarrollo.

Una plataforma que evoluciona

Mujeres Desafiantes es el único producto editorial de la región comprometido con mostrar un crisol de historias donde las mujeres son protagonistas y transformadoras de sus entornos. La décima edición ampliará esa construcción con tres grandes componentes de investigación que permitirán analizar el liderazgo femenino desde perspectivas complementarias: 1) las oportunidades que ofrecen las empresas, 2) la confianza que generan las líderes y 3) la influencia que alcanzan dentro de la conversación digital. El primero identificará a las empresas con mejores oportunidades para las mujeres, a partir de los resultados de la tercera edición del estudio Talento 2026. La investigación reconocerá a las organizaciones que destacan por generar condiciones de crecimiento profesional, promover el liderazgo femenino y desarrollar políticas de inclusión y equidad. La medición adquiere especial relevancia en un momento en que las personas evalúan a sus empleadores no solo por la remuneración o las posibilidades de ascenso, sino también por su cultura, bienestar laboral, diversidad y capacidad de construir carreras sostenibles. La edición presentará, además, a las Mujeres de Alta Confianza de Centroamérica 2026. Este reconocimiento surge del estudio El Valor de la Confianza, desarrollado por DATOS Group, PIZZOLANTE y Estrategia & Negocios, que recoge las percepciones del público informado y del público general. Las entrevistas con las líderes reconocidas buscarán ir más allá de la distinción: permitirán conocer cómo construyen credibilidad desde su gestión cotidiana, qué decisiones sostienen la confianza de sus diferentes audiencias y de qué manera convierten la coherencia en un atributo concreto de liderazgo. El tercer componente será el Primer Estudio de Social Listening sobre mujeres en los negocios, la inversión y la innovación en Centroamérica y República Dominicana, desarrollado en exclusiva por Upgrade Comunicación para E&N. La investigación analizó más de 35.000 registros procedentes de medios digitales y redes sociales en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Panamá y República Dominicana, durante el período comprendido entre julio de 2024 y junio de 2026. Sus resultados mostrarán cómo evolucionó la conversación digital alrededor del liderazgo femenino y permitirán identificar a las centroamericanas con mayor influencia dentro de esos intercambios. El informe incluirá un Top 100 regional y clasificaciones de las diez mujeres más influyentes en cada uno de los siete mercados estudiados. Esta mirada permitirá comprender que la influencia contemporánea ya no depende únicamente del cargo, la dimensión de una organización o la exposición pública. También se construye a partir de la capacidad de instalar conversaciones, movilizar comunidades, compartir conocimiento y vincular una trayectoria profesional con los debates que están transformando a la sociedad.

Diez años de historias contadas en primera persona

Mujeres Desafiantes no nació como una lista. Su propuesta ha sido acercarse en primera persona a las mujeres que transforman Centroamérica desde los negocios, las finanzas, la ciencia, la innovación, la función pública, el emprendimiento, la sostenibilidad, la cultura, el deporte y la acción social. “En 2017 nació el Especial y Evento Mujeres Desafiantes, que en diez años ha proyectado a más de 500 líderes centroamericanas: empresarias, innovadoras, pioneras, funcionarias públicas, científicas, representantes de la economía naranja, mujeres sin límites y de nueva generación”, destacó Lizza Handal de Bobadilla, gerente de Audiencias Segmentadas de Grupo OPSA, casa matriz de E&N. Cada edición ha recuperado sus historias de vida, decisiones, obstáculos y aprendizajes. Esa mirada permitió documentar el avance de empresarias que construyeron compañías, ejecutivas que alcanzaron posiciones de alta dirección, inversionistas que movilizaron capital, científicas que ampliaron las fronteras del conocimiento e innovadoras que convirtieron la tecnología en una herramienta de transformación. También abrió espacio a artistas, diseñadoras, cineastas, activistas, atletas y centroamericanas cuya trayectoria cruzó fronteras y demostró que el liderazgo regional no responde a una única profesión, generación o forma de ejercer influencia.

Durante una década, Mujeres Desafiantes documentó la trayectoria de protagonistas como Stephanie Melville, primera mujer presidenta de Progreso; Cristina Ronski, primera mujer CEO de Walmart Centroamérica; Carmen María Torrebiarte, vicepresidenta de Grupo Cobán y primera presidenta del CACIF; e Ilya Espino de Marotta, primera mujer en asumir la administración del Canal de Panamá. También figuran Reina Irene Mejía, directora de Banca Privada para Centroamérica y el Caribe de Citi; Andrea Cardona, primera centroamericana en alcanzar la cumbre del Everest, y Sandra Cauffman, científica costarricense que ocupó posiciones de alto nivel en la NASA. Son nombres y recorridos diferentes, unidos por una misma capacidad: desafiar las fronteras que condicionaban su desarrollo y abrir oportunidades para quienes vienen detrás.

Un compromiso anterior a la tendencia